水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水

有立法會帳委會委員支持保留評分制，會計界黃俊碩形容突然調整令企業無所適從，工聯會陸頌雄說價格不應超過評分準則一半。實政圓桌田北辰另說，應重點調查為何飲用水兩次招標制度不同，又呼籲政府交代「誰決定改？有冇其他人審核過呢個決定？係唔係全部人都贊成咁改冇問題？」

田北辰籲交代誰審核決定

2023年政府飲用水招標時，價格及技術評分各佔一半，後者100分中最高70分為提升效率及環保等「創新建議」和文件佐證。翻查資料，政府自2019年起引入「支持創新」的採購政策，技術評分可佔比重調升至50%至70%。在今年物流署預算中，也提及署方「支持創新的採購方式，務求獲供應的貨品及服務整體上更物有所值、質素更高和更加可靠」。

物流署回覆時說，飲用水投標須符合的指定技術規格和運送安排已列為必要條件，認為提出創新建議空間非常有限。署方又說，其他計分制下項目如交貨期、國際標準化組織（ISO）認證等，已分別納入必要或可取要求，故無考慮創新建議，強調變動不影響品質要求。

翻查今年飲用水標書，ISO認證屬「可取」要求（desirable）。物流署舉例說，若價格及交貨期相同，符合可取要求標書則可獲優先考慮。

黃俊碩：突然改變令企業無所適從

黃俊碩說，理解政府面對財赤，但指兩次招標不同，加上支持創新招標政策屬政府政策，突然改變對有意投標者及企業無所適從。他認為，日後改變時避免一刀切，如七三或六四分，「無理由（原先佔）50，突然變成零」。

陸頌雄亦指政府今次改變有違雙信封招標制度，變成價低者得，質疑當局過分簡單看待水，呼籲必須維持評分制度。陸又相信待審計署完成調查，帳委會也會有意見全面審視招標制度。