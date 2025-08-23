明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水

【明報專訊】本報昨報道政府物流署今年涉購「冒牌水」的飲用水招標合約，並無如前年般採取評分制，投標者也毋須提交「創新建議」。物流署昨晚回覆查詢時解釋，由於樽裝飲用水規格簡單明確，「投標者能提出合適創新建議的空間非常有限」，但無回應由哪名官員決定更改招標方式。署方並透露，2023年招標時「相關投標者提出的創新建議均未能獲得評分」。

有立法會帳委會委員支持保留評分制，會計界黃俊碩形容突然調整令企業無所適從，工聯會陸頌雄說價格不應超過評分準則一半。實政圓桌田北辰另說，應重點調查為何飲用水兩次招標制度不同，又呼籲政府交代「誰決定改？有冇其他人審核過呢個決定？係唔係全部人都贊成咁改冇問題？」

田北辰籲交代誰審核決定

2023年政府飲用水招標時，價格及技術評分各佔一半，後者100分中最高70分為提升效率及環保等「創新建議」和文件佐證。翻查資料，政府自2019年起引入「支持創新」的採購政策，技術評分可佔比重調升至50%至70%。在今年物流署預算中，也提及署方「支持創新的採購方式，務求獲供應的貨品及服務整體上更物有所值、質素更高和更加可靠」。

物流署回覆時說，飲用水投標須符合的指定技術規格和運送安排已列為必要條件，認為提出創新建議空間非常有限。署方又說，其他計分制下項目如交貨期、國際標準化組織（ISO）認證等，已分別納入必要或可取要求，故無考慮創新建議，強調變動不影響品質要求。

翻查今年飲用水標書，ISO認證屬「可取」要求（desirable）。物流署舉例說，若價格及交貨期相同，符合可取要求標書則可獲優先考慮。

黃俊碩：突然改變令企業無所適從

黃俊碩說，理解政府面對財赤，但指兩次招標不同，加上支持創新招標政策屬政府政策，突然改變對有意投標者及企業無所適從。他認為，日後改變時避免一刀切，如七三或六四分，「無理由（原先佔）50，突然變成零」。

陸頌雄亦指政府今次改變有違雙信封招標制度，變成價低者得，質疑當局過分簡單看待水，呼籲必須維持評分制度。陸又相信待審計署完成調查，帳委會也會有意見全面審視招標制度。

相關字詞﹕評分 投標 物流署 冒牌水

上 / 下一篇新聞

藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工
網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚
納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
保母車倒車撞斃九旬婦
保母車倒車撞斃九旬婦
撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半
撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
前香港游泳代表涉非禮
前香港游泳代表涉非禮
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐