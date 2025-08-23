網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工

一年6放蛇拘21人

入境處助理首席入境事務主任（反恐及情報科）吳海量稱，近年犯罪分子利用不同電子裝置溝通，在網上平台試圖組織非法活動，包括誤導或誘使市民聘用非法勞工、假結婚、買賣假證等，故該處成立網絡罪案及法證調查小組，加強打擊相關網上入境罪行。

小組現有9人，設網絡巡邏及數碼法證兩分隊，入境處總部執法大樓明年初將開設數碼法理鑑證所，用作小組總部。就網絡巡邏，吳稱小組會與前線人員溝通，掌握最新情况，定期做專項網巡及監察，如發現有人利用網上平台兜售偽證、安排假結婚和安排非法勞工等，會先保留證據，再分析情報並提供予前線人員。

列關鍵字清單 涵暗語隱晦詞

吳海量續稱，小組透過梳理案件，識別犯罪分子常用網絡術語及建立資料庫，構建一套關鍵字清單，作為網巡方向依據。清單涵蓋犯罪分子為規避執法偵查而常用的隱晦表達、故意錯別字、暗語，以至特定圖片特徵及社交媒體標籤。

研大數據系統自動網巡

他說，傳統調查模式多針對個別案件跟查，現透過大數據分析，可及早發現犯罪苗頭，預防罪案，提升執法能力。他透露，小組正研發一套大數據分析系統以自動跨平台網巡，技術已頗成熟，正測試。

至於數碼法證工作，吳稱小組會在獲法庭手令或合法授權後，就拘捕行動中檢獲的電子裝置做數碼法理鑑證，包括修復及分析關鍵電子數據，按結果撰寫法證報告，以便用於法庭舉證。

小組自成立至今參與多項執法行動，已處理435宗案、涉660件電子裝置，總數據量達62TB，其中107宗案、168部電子裝置於今年首7個月處理。去年下半年，小組亦添置一輛流動鑑證戰術車支援前線拘捕行動，包括以流動視像光譜對比儀即時檢測證件真偽。

入境處特遣隊指揮官李烱超說，近一年在小組協助下「放蛇」6次，共拘21名內地非法勞工，涉多個行業不同工種。他稱近來網上涉非法勞工的活動較以往低調，隱蔽性提高，會繼續與小組保持密切溝通，留意非法勞工會否涉及更多新行業和工種。