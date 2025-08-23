明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工

【明報專訊】入境處2021年成立網絡罪案及法證調查小組，透過網絡巡邏為前線提供情報，又以數碼法證技術，包括修復及分析智能電話、手提電腦等電子裝置的電子數據，協助蒐證及舉證，加強打擊假結婚、買賣假證件、安排非法勞工等網上入境罪行。就近日引起關注的非法勞工問題，小組過去一年協助特遣隊作6次「放蛇」行動，拘捕21名來港從事清潔、代購、攝影、導遊等不同行業的內地非法勞工。

一年6放蛇拘21人

入境處助理首席入境事務主任（反恐及情報科）吳海量稱，近年犯罪分子利用不同電子裝置溝通，在網上平台試圖組織非法活動，包括誤導或誘使市民聘用非法勞工、假結婚、買賣假證等，故該處成立網絡罪案及法證調查小組，加強打擊相關網上入境罪行。

小組現有9人，設網絡巡邏及數碼法證兩分隊，入境處總部執法大樓明年初將開設數碼法理鑑證所，用作小組總部。就網絡巡邏，吳稱小組會與前線人員溝通，掌握最新情况，定期做專項網巡及監察，如發現有人利用網上平台兜售偽證、安排假結婚和安排非法勞工等，會先保留證據，再分析情報並提供予前線人員。

列關鍵字清單 涵暗語隱晦詞

吳海量續稱，小組透過梳理案件，識別犯罪分子常用網絡術語及建立資料庫，構建一套關鍵字清單，作為網巡方向依據。清單涵蓋犯罪分子為規避執法偵查而常用的隱晦表達、故意錯別字、暗語，以至特定圖片特徵及社交媒體標籤。

研大數據系統自動網巡

他說，傳統調查模式多針對個別案件跟查，現透過大數據分析，可及早發現犯罪苗頭，預防罪案，提升執法能力。他透露，小組正研發一套大數據分析系統以自動跨平台網巡，技術已頗成熟，正測試。

至於數碼法證工作，吳稱小組會在獲法庭手令或合法授權後，就拘捕行動中檢獲的電子裝置做數碼法理鑑證，包括修復及分析關鍵電子數據，按結果撰寫法證報告，以便用於法庭舉證。

小組自成立至今參與多項執法行動，已處理435宗案、涉660件電子裝置，總數據量達62TB，其中107宗案、168部電子裝置於今年首7個月處理。去年下半年，小組亦添置一輛流動鑑證戰術車支援前線拘捕行動，包括以流動視像光譜對比儀即時檢測證件真偽。

入境處特遣隊指揮官李烱超說，近一年在小組協助下「放蛇」6次，共拘21名內地非法勞工，涉多個行業不同工種。他稱近來網上涉非法勞工的活動較以往低調，隱蔽性提高，會繼續與小組保持密切溝通，留意非法勞工會否涉及更多新行業和工種。

相關字詞﹕法證 特遣隊 術語 大數據 假護照 假身分證 假結婚 非法勞工 罪案 入境處

上 / 下一篇新聞

藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水
水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚
納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
保母車倒車撞斃九旬婦
保母車倒車撞斃九旬婦
撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半
撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
前香港游泳代表涉非禮
前香港游泳代表涉非禮
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐