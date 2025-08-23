藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品

早做演示 原創度「無可否認」

聲明長3頁半，以潘浠淳父母名義發出，內附7頁簡報，輯錄事件「吹哨人」鄭曦琳的網上言論，稱其欺凌潘浠淳（見另稿）。聲明提到，作品屬潘浠淳「原創概念」，前年受本地醫療事故啟發，開始蒐集資料、構思及創建作品，同年10月向老師表達參賽意願，去年1和2月向兩個比賽遞交作品演示，形容作品的原創度「無可否認」。

未就要求科企刪網解釋

美國AI公司AI Health Studio（AIHS）早前發聲明稱，涉事作品是該公司「從零」製作，對作品被用作參賽不知情。潘母彭詠枝於聲明承認，鑑於認為作品「有潛力成為首個同類型能實際應用的方案」，擔心作品參加公開賽後會被抄襲成商業作品，去年3月自行接洽該公司探討開發「有商業化潛質」的產品，並向對方提供「藥倍安心」概念及資料，其間無提及已參賽，故AIHS不知情。聲明提及彭深表歉意，但就AIHS早前稱彭今年6月要求作品資料從公司網頁中移除，聲明未見解釋。

資料庫「禁爬」 稱去年無此條款

至於作品被指應用真實病人數據，侵犯病人私隱，潘氏父母澄清數據僅為「模擬病人」，潘浠淳受訪時「可能一時口誤表達不清」，就引起誤解致歉。聲明另稱，作品用到的公開藥物資料庫使用條款允許非商業用途。對於有指資料庫網站列明「禁止數據爬取」，聲明稱條款是今年新加，去年參賽時並無，至今未作商業應用，已去信資料庫澄清獲對方接納。

聲明稱，事件令潘浠淳遭網絡欺凌，「面臨崩潰邊緣」，考慮到其身心健康，決定自願放棄作品所有獎項，「希望可以平息風波」。潘氏稱事件演變至今，「當中確有不足不智之處」，他們為引起的社會紛擾道歉。

教育城：不影響調查 籲各界冷靜

有份籌辦涉事比賽的教育城回覆本報稱，尊重潘氏一家決定，但不影響早前發布的調查結果。教育城呼籲各界保持冷靜和理性，停止惡意攻擊涉事人及機構，期望涉事者生活和工作重拾正軌，在各自崗位貢獻。資優學苑同稱尊重決定，重申任何比賽獎項非最重要，參賽過程、培養正直及良好學生心態才最可貴。教育局稱已知悉並尊重決定，會繼續支持學苑及創科機構為學生提供學習機會，為港培育人才。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676