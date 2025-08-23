明報新聞網
港聞

港聞二

大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核

【明報專訊】石硤尾大坑西邨重建在即，香港平民屋宇有限公司與13戶居民仍未達成和解。早前其中一戶的八旬婦向高等法院提出司法覆核，挑戰平民屋宇向居民提供一筆過租金津貼的安置方案，另要求推翻平民屋宇向她逼遷的決定。法官早前已裁定申請人敗訴，昨日頒布判辭闡明理由，稱平民屋宇等同經營大型屋邨、但屬非牟利的業主，由於事件性質涉及私人公司處置租約，故不受司法覆核影響。法官頒令申請人支付訟費。

官拒納「公共功能」私人機構理據

是次司法覆核申請人是梁亞端（85歲）在獲得公益法律援助（pro bono）下提出申請；答辯人是香港平民屋宇有限公司。

法官高浩文在判辭指出，申請人一方主要覆核理據是平民屋宇的決定違反政府指令，做法不合理，且有違申請人的合理期望。法官認為在處理覆核理據之前，首先須處理本案是否受理司法覆核，因為平民屋宇是私人公司，搬遷決定是基於終止與申請人之間的租約，安置方案則基於行使對土地業權，理應不受司法覆核影響。

申請人一方認為平民屋宇向低收入市民提供住房，屬於提供「公共功能」（public function）的私人機構，加上當初獲得政府贈予低息貸款及低價讓地才得以成立公司，故應受司法覆核影響。法官就此反駁，稱香港有許多文化團體及慈善機構都受到公帑資助，但無礙是私營角色，提供教育的私人機構亦不會因為「公共功能」而受司法覆核約束，何况歷史文件顯示，政府表明無意管理大坑西邨，由平民屋宇全權負責，故平民屋宇的決定不受司法覆核影響，駁回申請。

平民屋宇：排除重建計劃不確定性

平民屋宇昨發表聲明表示，高院判辭進一步釐清相關法律觀點，排除重建計劃的不確定性。另外，申請人的兒子早前表明考慮上訴，但要等待法官頒布判辭再議。翻查資料，申請人與另外12戶居民與平民屋宇在區域法院涉及的訴訟將分成兩案，分別於9月22日及10月27日開審。

【案件編號：HCAL 1600/24】

相關字詞﹕高等法院 平民屋宇有限公司 司法覆核 大坑西邨重建

