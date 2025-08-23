駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者

內地婦涉偕夫假文件申帳揸網約車

在另一案中，港島總區交通部警員周三中午發現一輛可疑私家車橫越雙白線，截查發現27歲持雙程證男司機透過網約車平台接客，遂將他拘捕。港島總區刑事部接手調查，發現被捕人透過一名27歲本地男子提供的一條龍服務，來港經營白牌車生意。

該本地男子於6月中在內地社交平台招攬司機來港搵快錢，再安排他們取得本港駕駛執照及代為租車，並將網約平台戶口交給內地司機，之後雙方拆帳。警方前日亦拘捕涉案本地男子。

警累計86次捉白牌車 7宗涉黑工

新界北總區交通部前日中午派員在元朗「放蛇」，喬裝乘客叫車到上水，分別揭發兩輛私家車涉嫌非法載客取酬，一名49歲本地男子及一名39歲內地男子涉利用汽車作非法出租載客取酬及無第三者保險而使用車輛，經進一步調查發現內地男司機並非網約車平台登記人，同時涉嫌串謀詐騙及違反逗留條件被捕。

截至前日，警方針對白牌車已展開86次執法行動，其中7宗涉及非法勞工。