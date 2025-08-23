圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成

被告林淑芳（31歲，報稱無業）。根據判辭，2022年9月3日約零時，涉案男子袁浩然在大埔駕車撞向警車。警員中午起在粉嶺一個停車場埋伏，至約下午1時半見林解鎖涉案汽車，遂將她拘捕。

前男友涉驅車撞警員 指使被告滅證

據林在庭上自辯供辭，袁為女兒（現3歲）的生父；林懷孕6個月時發現袁出軌，二人因此分手，並沒結婚。袁案發當天凌晨5時許要求與林見面，將涉案私家車的車匙交給她，供她取回二人所買的嬰兒用品；到早上11時許，袁着林取走車上所有物件，並抹去車上指紋。林稱不解袁的要求，只為敷衍答「好」，沒查究原因。

官斥供辭謊話連篇

謝官在裁決時稱，林的供辭謊話連篇，胡說八道，拒納其證供。謝官又稱，袁要求林毁滅涉案車輛的證據，林曾回應「我試下」及「好」，已達妨礙司法公正的協議；其後林出現在停車場，詢問袁「𠵱家點」，再根據袁的指示拍攝涉案車輛行車證的相片及打開車門，裁定控方舉證毫無合理疑點，林罪名成立。

辯方求情稱，被告中三學歷，育有3歲及5歲女兒，被捕時依靠綜援過活。謝官引述上訴庭案例稱，面對嚴重控罪下，被告家庭背景變得微不足道，雖批准辯方索取背景報告，但不承諾對法庭判刑有約束。

【案件編號：DCCC 1070/23】