藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金

海關機場科空運貨物督察趙挺笙稱，根據風險評估及情報分析，本月13日查驗一批由香港出口到日本、報稱為塑膠花的貨物，共重194公斤。海關透過X光檢查發現14件貨物密度異常，似是鐵的影像。

黃金製成薄片 厚度如兩三張紙

由於塑膠花成本低，少以空運寄送，加上最近有香港走私黃金到日本的案件，關員決定打開貨物檢查，發現內有鐵盒，盒內雖載有塑膠花，但盒底及側邊所用物料不一，關員剪開鐵盒，發現夾層內藏黃金。

海關有組織罪案調查科調查主任翁兆灃稱，每塊黃金重120至152克，全部被倒模製成薄片，每片約兩三張紙厚度。翁說，報稱的付運公司在香港無註冊紀錄，而收貨公司則填寫真實存在的公司名稱，但地址與該些公司無關，該些公司業務亦與塑膠花或禮盒無關。翁重申，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。