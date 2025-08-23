黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客

5黑幫分別操控 衍生爭地盤收數踢入會

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟稱，每個檔月入可達5萬至10萬元，是黑幫主要收入來源；由於利潤豐厚，令不同幫派因「爭地盤」或爭客，演變成暴力事件，亦衍生收數、販毒、買賣戶口及在場所內招攬三合會會員等罪案。

高級督察郭文煒稱，賭檔多位於「三無」唐樓，犯罪集團警覺性十分高，會在外圍安裝大量閉路電視監察及派人「睇水」，經介紹或熟客才可進入，集團亦利用電子支付方式，例如提供二維碼（QR code）給賭客網上轉帳，增加警方蒐證難度。郭說，有黑幫招攬內地賭客來港非法賭博，行動中共拘捕21名正在場內賭博的持雙程證內地人，另有團伙趁持牌麻將館收舖後，安排顧客轉到他們營運的賭檔繼續賭，更會提供賭本甚至全日免費飲食，令賭客長時間逗留。

位處民居 街坊賭兩手愈踩愈深

大埔警區反三合會行動組督察游俊彥稱，涉案賭檔提供包括釣魚機、百家樂及麻將等，為獲取更高利潤，部分賭檔會調校釣魚機難度，令賭客輸多贏小，且賭檔位於唐樓，毗鄰民居，部分市民經朋友或街坊介紹會嘗試入內碰運氣，當愈輸愈多，就引致欠債或要出賣戶口作非法用途，甚至被迫加入犯罪團伙，在賭場工作，例如睇場、派牌或收錢。