黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客

【明報專訊】警方新界北總區早前展開代號「風谷」行動，打擊三合會操控的非法賭博活動，共搗破17個分別由5個黑幫操控的賭檔，檢獲約6萬元現金、約70萬元面值籌碼及大量賭具，共拘捕208人，包括15名業主、4名租客、21名內地賭客及一名戶口持有人，其戶口涉清洗共150萬元黑錢。被捕人分別涉嫌經營非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、擁有人准許或出租場所用作非法賭場及洗黑錢。

5黑幫分別操控 衍生爭地盤收數踢入會

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟稱，每個檔月入可達5萬至10萬元，是黑幫主要收入來源；由於利潤豐厚，令不同幫派因「爭地盤」或爭客，演變成暴力事件，亦衍生收數、販毒、買賣戶口及在場所內招攬三合會會員等罪案。

高級督察郭文煒稱，賭檔多位於「三無」唐樓，犯罪集團警覺性十分高，會在外圍安裝大量閉路電視監察及派人「睇水」，經介紹或熟客才可進入，集團亦利用電子支付方式，例如提供二維碼（QR code）給賭客網上轉帳，增加警方蒐證難度。郭說，有黑幫招攬內地賭客來港非法賭博，行動中共拘捕21名正在場內賭博的持雙程證內地人，另有團伙趁持牌麻將館收舖後，安排顧客轉到他們營運的賭檔繼續賭，更會提供賭本甚至全日免費飲食，令賭客長時間逗留。

位處民居 街坊賭兩手愈踩愈深

大埔警區反三合會行動組督察游俊彥稱，涉案賭檔提供包括釣魚機、百家樂及麻將等，為獲取更高利潤，部分賭檔會調校釣魚機難度，令賭客輸多贏小，且賭檔位於唐樓，毗鄰民居，部分市民經朋友或街坊介紹會嘗試入內碰運氣，當愈輸愈多，就引致欠債或要出賣戶口作非法用途，甚至被迫加入犯罪團伙，在賭場工作，例如睇場、派牌或收錢。

藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工
水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
保母車倒車撞斃九旬婦
撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
前香港游泳代表涉非禮
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐
