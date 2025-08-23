明報新聞網
港聞

港聞二

辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例

【明報專訊】辯方昨提及，《蘋果日報》和《大公報》代表政治光譜兩端，兩份報章在社會並存，才能促進公開對話和辯論，猶如控辯在法庭交鋒。法官稱，報章可採取不同立場，如同西方媒體持特定立場，但質疑證供顯示黎智英訂下編採指示，要求《蘋果》從特定角度採訪。法官要求辯方舉例，說明黎親撰文章如何促進辯論。

官質疑黎下令特定角度採訪

辯方資深大律師彭耀鴻昨陳辭時，要求法庭全盤考慮黎智英於Live Chat發言的背景，亦希望法庭緊記新聞自由原則。辯方引述外國案例稱，多元意見有助促進民主。法官李運騰遂稱，法庭對大原則無爭議，本案關乎黎智英有否協議提倡制裁，與運用言論自由屬兩回事。

黎智英被指串謀透過《蘋果》發布161則煽動刊物，包括勇武派「屠龍小隊」訪問。辯方稱，傳媒為公眾提供資訊，即使訪問恐怖分子，仍受新聞自由保障。法官杜麗冰說，《蘋果》報道或無問題，強調法庭要審視整體情况，包括控方指報道偏袒「黃營」，控方證人張劍虹亦承認黎訂立編採指示。李官則稱，某些內容可能看來無害，法庭須審視是否具煽動意圖。

李官提出，本港煽動罪最權威案例為「譚得志案」，上訴庭已裁定控罪無削弱言論自由。辯方稱根據判決，只有嚴重損害港府或中央權威的言論才屬煽動，為促進社會發展的「公開坦誠對話及積極辯論」不受限制。

在李官要求下，辯方列舉《蘋果》英文版執行總編輯、同案被告馮偉光撰寫兩篇評論為例子，文章講述反對修訂《逃犯條例》的理據亦考慮警方實際執法，不具煽動。

辯方形容，《蘋果》代表社會光譜一端，《文匯報》和《大公報》代表另一端，「黃藍」以外亦有其他立場，市民可了解不同意見。辯方表示，黎智英無直接控制《蘋果》編採工作，更無直接命令下屬寫制裁、科技禁運等文章，僅作出空泛指示。李官和杜官要求辯方舉例，顯示黎親撰的文章促進社會辯論，下周一處理。

（黎智英案）

