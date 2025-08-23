辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕

節目提文革 官疑播恐懼

辯方資深大律師彭耀鴻昨繼續就牽涉《蘋果》的串謀發布煽動刊物罪和串謀勾結罪陳辭，並集中於國安法實施後黎智英言行。黎於2020年11月20日的Live Chat with Jimmy Lai稱，獨裁統治正奪去港人的自由和法治，文革是毛澤東為消滅敵人的權力鬥爭，國家主席習近平不欲聽見異見聲音，但他不是消滅敵人，而是消滅港人。

法官杜麗冰問，此番言論是否帶有敵意？辯方稱不能單憑字面理解，黎是表達對習的看法。杜官質疑黎向市民以至世界散播恐懼，辯方稱他僅回應別人提問，提出香港情况與文革的可比性。法官李運騰關注，黎似乎指即使港人不是習近平的敵人，習也會消滅港人，若觀眾對內地的看法與黎相似，他不會感到害怕嗎？辯方回應，若某人不擔憂錯誤政策的後果，便毋須批評，重申評論不等於提倡。

盼改革不犯法 借外國施壓「另一回事」

李官關注，黎由始至終認為中國或中共須改變，辯方稱表達觀點和希望政府改革不犯法，香港政府也經歷過數次更替。李官重申，「改革總是可取」，不過控方的指控是黎透過外國施壓提倡改變，「這是另一回事」。杜官亦稱，「彭先生你一直說言論自由，但它不是絕對，每個國家有不同容忍限度，即使西方國家如美國和英國，也有人因涉及巴勒斯坦的事被捕」。辯方稱法庭須考慮《基本法》下保障權利，杜官再說，「這不僅是兩個老人在點心桌前的愚蠢討論，是關乎一個所有人都看到的節目」。

同月29日另一集節目，黎智英建議美國政府與中國商討貿易協議時將人權問題掛鈎，辯方認為國家之間的談判有不同條款自然不過，不足以推論為敵對行動和勾結外力。

黎提警可拘任何人 辯：屬建設批評

杜官關注，黎於節目另稱香港社會變得「無法無天」，司法制度容許警察拘捕任何人。辯方回應，警員濫用權力備受公眾關注，黎僅誇大其辭及作建設批評，建議改善警隊形象。

此外，黎2020年8月一則Twitter帖文稱「自由值得一切……美國正為我們的自由、每個人的自由而戰，不要介意成為被大象踐踏的草，這是正義和必要的戰鬥」。同年12月，黎在專欄文章以珍珠港事件比喻疫情，並謂中美軍事差距大，就算有衝突也不會造成戰爭。李官主動提及兩個例子，問黎是否暗示中美應開戰？辯方解釋黎並非指真正的戰爭，是表達對西方價值的贊同。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）