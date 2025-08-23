撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半

事主墮渠 翌日被發現不治

控方案情指，有行車記錄器顯示，2024年4月4日晚上10時42分，被告陳釗（現年40歲，汽車維修員）駕着私家車到青山公路古洞段附近道路，撞開一輛正移動的單車，產生巨大撞擊聲。私家車碰撞後行駛約10秒才停下，被告下車檢查約1分20秒後，再登上私家車離開。

至翌日早上8時左右，有人在現場發現一具女屍卡在水渠內，其後發現為涉案事主黃慧娟（69歲），並證實死亡。法醫報告指事主直接死因為頭部受傷，情况與車輛撞擊後在粗糙表面着地脗合，估計死亡時間為翌日凌晨零時6分左右。

被告其後被捕，在警誡下供稱因工作逾10小時而感疲倦，以為只是撞到貨物，沒造成傷亡，故沒停車或報警。

辯方求情稱，被告未婚，與退休父母同住，母親需定期覆診；又呈上3封求情信，由被告父母及公司經理撰寫，顯示被告有孝心及善心，並認真工作。

官斥見到事主數秒卻沒減速

法官葉佐文判刑指出，被告明知疲勞下仍駕駛，從紀錄片段可見他有數秒可見到死者的單車，卻完全沒有減速或煞車，屬加刑因素，故將「危險駕駛引致他人死亡」控罪以監禁24個月為量刑起點，餘下兩罪的量刑起點為監禁3個月，扣除認罪後三分之一減刑，以及總刑期原則，決定判處被告監禁18個月。

【案件編號：DCCC 191/25】