明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

撞斃單車婦不顧而去 司機認罪判監年半

【明報專訊】去年4月一名69歲婦人在青山古洞公路附近騎單車時，遭駛過的私家車撞倒後墮進水渠，翌日被發現時已告不治。肇事私家車司機其後被捕，昨在區域法院承認各一項「危險駕駛引致他人死亡」、「沒有報告涉及受傷的意外」和「發生意外以致另一人身體受傷後沒有停車」罪，被判監18個月，停牌5年，並須完成駕駛改進課程。

事主墮渠 翌日被發現不治

控方案情指，有行車記錄器顯示，2024年4月4日晚上10時42分，被告陳釗（現年40歲，汽車維修員）駕着私家車到青山公路古洞段附近道路，撞開一輛正移動的單車，產生巨大撞擊聲。私家車碰撞後行駛約10秒才停下，被告下車檢查約1分20秒後，再登上私家車離開。

至翌日早上8時左右，有人在現場發現一具女屍卡在水渠內，其後發現為涉案事主黃慧娟（69歲），並證實死亡。法醫報告指事主直接死因為頭部受傷，情况與車輛撞擊後在粗糙表面着地脗合，估計死亡時間為翌日凌晨零時6分左右。

被告其後被捕，在警誡下供稱因工作逾10小時而感疲倦，以為只是撞到貨物，沒造成傷亡，故沒停車或報警。

辯方求情稱，被告未婚，與退休父母同住，母親需定期覆診；又呈上3封求情信，由被告父母及公司經理撰寫，顯示被告有孝心及善心，並認真工作。

官斥見到事主數秒卻沒減速

法官葉佐文判刑指出，被告明知疲勞下仍駕駛，從紀錄片段可見他有數秒可見到死者的單車，卻完全沒有減速或煞車，屬加刑因素，故將「危險駕駛引致他人死亡」控罪以監禁24個月為量刑起點，餘下兩罪的量刑起點為監禁3個月，扣除認罪後三分之一減刑，以及總刑期原則，決定判處被告監禁18個月。

【案件編號：DCCC 191/25】

相關字詞﹕停牌 區域法院 不顧而去 危險駕駛導致他人死亡

上 / 下一篇新聞

藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
藥倍安心風波 事主「崩潰邊緣」棄獎 父母聲明批網絡欺凌 覓科企開發因憂遭抄成商品
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
聲明附社媒截圖批肇者惡意 吹哨人：用詞被扭曲成「欺凌」
網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工
網絡巡邏輔數碼法證 新小組助入境處放蛇拘黑工
水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水
水招標無採評分制 誰決定未交代 物流署：毋須交創新建議因規格明確 議員質疑過分簡單看待水
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
已繳76萬予鑫鼎鑫 物流署：按條款追討
納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚
納米院矽谷奪4金3銀 官企合作創素三文魚
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
壽司郎逆市擴 信港有競爭力
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
再掛1號波 熱帶風暴料今500公里外掠過
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑
保母車倒車撞斃九旬婦
保母車倒車撞斃九旬婦
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
地署前高層申建屋 稱遭留難覆核被駁回
前香港游泳代表涉非禮
前香港游泳代表涉非禮
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯：黎智英僅表達觀點 官：言論自由有限度 指西方也有人涉巴勒斯坦被捕
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
辯稱《蘋果》《大公》並存可促進辯論 官着下周舉例
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
黑幫招客南下賭錢 收電子支付 警冚17檔拘208人 21為內地賭客
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
藏鐵盒夾層走私日本 海關檢值2200萬黃金
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
圖毀涉刑案車指紋 女子妨礙司法罪成
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
海關掃侵權卡拉OK 搜40間派對房拘8人
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
駕車切雙白線惹截查 警拘黑工兼拉招攬者
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
大坑西居民敗訴 判辭：平民屋宇屬公司免受覆核
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：穗全運會地圖免費下載 吃喝玩樂資訊齊備
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：21人獲粵港澳養老護理一試三證
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
九市速遞：廣州蘋果店玻璃樓梯被指易走光
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】9·7月全食 暗紅月掛天 深夜11點26分開始 天文台直播
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】歐陽萬成4語扮3角 幫國泰sell飛機餐
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】社區應變組為將軍澳線故障演練
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐
【Emily】烏克蘭獨立日 歐盟國駐港代表齊撐