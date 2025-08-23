保母車倒車撞斃九旬婦

事發於昨午4時許，72歲姓倫女司機駕駛一輛保母車在大坑東邨東龍樓對開一個停車場倒車，其間撞倒一名90歲姓高女途人，高婦頭部嚴重受傷，倒地昏迷，當場證實死亡。案件列作致命交通意外，由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲有消息者致電3661 9023或3661 9000。現場所見，涉案保母車左車尾轆有血迹，警員以綠色帳篷覆蓋老婦遺體。

現場消息稱，涉案停車場只有一層，專泊保母車。據悉死者育有6名子女，與其中一子同住附近，意外後其中一名兒子趕到現場，認屍後傷心痛哭，說：「阿媽，我要煮飯畀你食，同你去公園呀！」及後死者其他子女及親友亦到場了解。

兼職保母車司機鄭先生稱，涉案女司機駕保母車數十年，形容她平時駕駛小心、車速慢。據鄭了解，該保母車當時送完國際學校學生放學，返回停車場泊位，結果發生意外。鄭稱保母車平時都是倒後進入停車場，倒車時會有提示聲響。