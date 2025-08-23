明報新聞網
港聞

港聞二

消防員姦醉女囚6年3月 官斥鬼迷心竅 令事主受創須加刑

【明報專訊】兩名休班消防員2021年涉嫌在酒店內強姦26歲醉酒女子。兩人在高院否認強姦，經審訊後一人罪脫，另一被告陳卓軒被判罪成，還押至昨被判刑。法官指出，被告原本從事志願工作，與女友關係穩定，擁有值得期盼的人生，但正如辯方形容因為鬼迷心竅而犯案。法官斥責被告為滿足一時性慾而強姦事主，對事主造成心理創傷，案中有多項加刑因素，最終判處被告監禁6年3個月。

被定罪的被告陳卓軒（現29歲）於2018年加入消防隊，任職消防員，在案發後停職，至2024年初離職；他與同案被告李浩田（現約31歲）同被控於2021年8月20日在旺角帝京酒店一間房內強姦事主X。李早前被裁定罪脫。

法官譚耀豪判刑指出，事主被性侵後出現嚴重抑鬱及創傷後遺症，對於日常工作、社交及心理健康均大受打擊，需要接受心理治療，故視為加刑因素；辯方主張本案並非多於一人進行性侵，因為李被裁定無罪。惟譚官反駁稱，根據兩被告證供，陳與事主性交期間，李與事主口交，故有證據基礎支持加刑。

官：原擁有值得期盼人生 一子錯滿盤皆落索

譚官又稱，被告為家中經濟支柱，父親原本打算退休並由兩名兒子撫養，但本案發生後需要延遲退休計劃。被告有一名相識11年的女友，女友任職護士，並明言會對被告不離不棄，無論如何都會留在對方身邊。

譚官又表示，被告擁有令人期盼的人生，但如辯方所說，因鬼迷心竅，一子錯滿盤皆落索。由於案中有多項加刑因素，包括被告趁事主酒醉無力下性侵，亦沒有使用安全措施等，故判囚6年3個月。

根據控方案情，X與李是舊同事。案發當晚，李邀約X到酒店房喝酒，並稱會有其他女性友人出席，惟到場只有X與兩被告。3人玩「喝酒遊戲」後開始休息，X在迷糊間看到兩人先後強姦她。X清醒後哭泣並試圖推開兩人，事後向風雨蘭求助。兩被告在審訊中自辯，稱X是同意下性交，陳與X性交期間，李加入及讓X為他口交。

【案件編號：HCCC 230/24】

相關字詞﹕高等法院 強姦 消防員

