食材商稱生意遜疫時四成 因經濟非關核水

擬攻灣區 盼鬆禁令

根據統計處數字，2025年首兩季本地食肆收益601億元，較疫情前2019年同期減少8.34個百分點。力生控股集團主席高俊傑表示，過去兩年日本水產批發生意較新冠疫情時跌約三四成，主因是經濟環境不理想消費力下降，加上北上消費潮，而非受核污水排放影響，相信消費者已漸淡忘相關議題。

日食肆尋出路 走低價轉泰菜

高俊傑稱，據他觀察，很多餐廳改變營銷策略，部分食肆調整菜單、降低價錢及加強宣傳；亦有部分中高檔次日式食肆生意欠佳，他們有將較高價錢餐單改為較便宜餐單，部分料理餐廳則改為售賣串燒及居酒屋等大眾化模式，亦有餐廳嘗試轉營其他種類如泰國菜，但效果暫不算理想。

壽司郎母企FOOD & LIFE大中華區執行董事荒谷和男稱，壽司郎食材來源地分散，現約一半來自海外、一半來自日本，原本來自被禁10都縣的水產佔當中不足一成，禁令影響不大。他認為，大集團較易食材全球化，因進口海外食材通常要大量採購，否則難控制成本，小店較難實行。「當壽司郎只有5間分店時，亦面對進口量小而令運輸採購成本高的瓶頸。」