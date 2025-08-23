壽司郎逆市擴 信港有競爭力

走過日本不景 力爭求變可扭

1984年在大阪成立的壽司郎，目前在全球有逾千間門市，進軍香港至今已開設逾35間分店。今年本地消費力疲弱，多間食肆結業，壽司郎仍逆市擴張，荒谷和男稱目標仍為開設50至70間分店，冀讓客人減少輪候時間。他說，香港租金高昂，食材仍是最大經營成本，壽司郎主要選擇可負擔的區域開分店，故中環仍未有壽司郎，銅鑼灣亦只得一間。

營業額未因北上潮減

根據壽司郎網站，部分同區分店位置集中，如荃灣綠楊店與荃灣廣場店、尖沙嘴加連威老道店與佐敦薈店、旺角Moko店與瓊華中心店等，步距不足20分鐘。荒谷和男承認，因開店太集中，至第20家分店時發現形成日本常見的「自我競爭」，兩家分店分散客人卻未帶來額外營業額，「一區開兩間店不等營業額乘以二」，現象在人口密集的香港更明顯。他說，未來將考慮區域特性如年齡及客戶群等，拉開分店距離。

食材全球進口 港具免稅優勢

2023年香港通關帶動港人外遊與北上，今年上半年已有逾127萬港人訪日，成為第五多訪日旅客的地區。荒谷和男說，十分重視喜愛日本的客人，期待壽司變成生活文化一部分。儘管內地放寬水產入口程度看齊香港，加上北上熱潮熾熱，他仍相信香港的競爭力，稱具免稅優勢，對從全球進口食材的壽司郎有利，香港分店周末營業額未因北上消費減少。

荒谷和男提到，壽司郎近年多與不同知識產權（IP）品牌、企業及米芝蓮主廚聯乘，務求自我成長吸引客人。他以蘋果iPhone為例，雖然一直售賣同類產品，但會不斷推出性能不同的款式；而壽司郎雖一直做壽司，亦一直成長進步。他說本港市道雖處逆境，成立41年的壽司郎亦是從日本不景氣時代走來，只要找方法求變，便可扭轉逆境。