港聞

港聞二

排核廢水兩年零超標 飲食界盼減檢測 稱助降經營成本 議員：可探討改善工序

【明報專訊】日本核污水排放計劃於明日滿兩年，其間港府持續檢測日本進口食品、本地漁產品及本港水域海水樣本的輻射，截至昨日均無超標，相關開支今個財政年度涉及約900萬元。有本港日本水產供應商認為，檢測有助增加食安信心，食肆亦已習慣採用被禁都縣以外的食材，但建議當局增聘檢測人手或減少檢測頻次，助業界減經營成本及保障食材新鮮。立法會衛生事務委員會委員陳凱欣稱，考慮現時經濟差，政府可持開放態度，在保障食安前提下探討改善檢測工序助降低業界成本。

明報記者 施晉宇 廖俊升

政府：已增人手 時長若昔

環境及生態局昨回覆稱，食安中心已額外聘請8人監測食品輻射，以及在機場辦事處額外購置多部輻射檢測儀器。據局方觀察，約1小時完成大部分日本進口水產檢測，與以往大致相若，中心會持續檢視及調配人手，配合運作需要。

從事日本水產批發的力生控股集團，主席高俊傑稱兩年來不論集團、港府或日本從業員的檢測，水產輻射均無超標，亦無不尋常變化，相信核污水排放計劃對水產安全風險較低，內地亦放寬進口日本水產，冀港府亦逐步放寬禁令及檢測頻次。他說，自當局加強檢測後，水產運抵食肆時間增加半小時至45分鐘，若能放寬檢測程序，相信對業界運送時間及水產新鮮度有更好效果。

業界稱放寬禁令助增港優勢

現為約100間食肆供應日本水產的One World Delivery，負責人Caden稱，禁令實施初期曾因供應商放進一盒福島縣楓葉，導致整批約30萬元進口水產被扣，現時日本安排負責供港水產員工後，無再出現類似情况。他認為，政府檢測有助提高食用信心，但檢測令送貨時間延遲約1小時，需聘8名司機、即多一倍人手加快送貨速度。

Caden說，本港食肆已習慣用其他地區食材，舉例宮城縣海膽及野生吞拿魚，分別改從北海道及青森縣等入口；以海膽為例，價錢由500至600元一板增約一成，至700元。內地今年6月宣布恢復進口日本10個都縣以外水產，他相信本港逐步放寬水產禁令有助提高本港食肆獨特優勢。

壽司郎母企FOOD & LIFE大中華區執行董事荒谷和男稱，公司對港府放寬禁令無立場，將遵守政府要求為客人尋找最佳食材。他提到禁令生效後，公司須將原本運往千葉縣等地加工的食材調整至大阪等地加工，但成本與昔日相若。

局方：與日保溝通 評放寬否

日本共同社報道，東電兩年來排放約10.19萬噸「ALPS處理水」，放射性氚含量未有異常，今年計劃分7次共排放約5.46萬噸。本港目前維持對10都縣的水產進口禁令，被問到會否放寬，環境局稱一直與日方保持溝通，包括要求提供核污水排放的發展和科學證據，評核有否條件放寬現時的食安保障措施。至於兩地政府有否就禁令再商討，日本駐港總領事館稱如有最新資訊將隨時在官網公布。

陳凱欣：需續驗 免日無忌憚

選委界議員陳凱欣認為，隨着核污水排放愈多，定必影響食物安全及海洋生態，故需維持檢測。至於應否放寬禁令，她說檢視日後內地檢測核污水樣本是否達標，即使放寬亦應逐步進行，畢竟核輻射對市民健康的影響不可逆轉，且要確保向日方傳達正確信息，即反對肆無忌憚排放核污水。

食安中心兩年間抽檢約16萬個日本進口食物樣本，結果均合格。截至上月底，中心發現55宗個案涉違《食物安全命令》，至今共11個食品進口商多次涉違命令，中心已向相關進口商提出30宗檢控。

