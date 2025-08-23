明報新聞網
港聞

港聞二

灣區手記：如此滅蚊 ／文：尚東美

【明報專訊】廣東一場基孔肯雅熱，把很多市民的回憶都喚回來，衛生部門頻頻街道消殺，生物醫藥企業連忙推出快測劑，還有新聞上公布的每日新患病人數，就差那令人「懷念」的三款顏色二維碼便可以讓時光倒流。

但究竟今次如臨大敵齊心抗疫，會是經一事長一智還是人類總會犯同樣的錯呢？首先基孔肯雅熱的傳播是「人傳蚊、蚊傳人」，因此人與人之間的日常生活還算是如常，衛生人員的努力滅蚊也算是讓大眾有所放心，駐站所在的社區亦不例外，某日便發現門口地上有一包殺蚊煙片，估計是物業管理公司免費派發的，使用方法也清晰易懂，點燃後「人畜應立即離開房間，關閉門窗，兩個小時後打開門窗充分通風後方可再次進入房間」。

啊，那就是俗稱「炸彈」的滅蟲產品，然後筆者看了看窗外滂沱的大雨，路上大大小小的積水，以及被雨水滋潤的樹木和泥土，如此天氣，為了殺家中的蚊，就要出門兩小時冒險餵街外的蚊，而筆者有理由相信，家中的蚊帶病毒機率應該不會比街上的蚊多吧，會不會派蚊怕水或驅蚊貼更有用處呢？

但其實也不用躊躇，駐站既沒蚊亦有電蚊香，於是放下那包殺蚊煙片，然後上網看到一則廣州某區人代落區「全方位開展防控工作」，還附有一張用掃帚疏通馬路積水的照片，而且照片中人家掃積水時穿的是皮鞋不是水鞋，真不怕水浸鞋壞，如此身體力行「為居民健康築起堅實防線」，豈不令市民感動？

文：尚東美

