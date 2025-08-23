九市速遞：粵下月起補貼AI機器人產業

政策重點支持與製造業創新中心建設、優質企業培育、工業智能化應用標竿打造、開源生態發展相關的4類AI與機器人產業項目。在創新中心建設方面，2025至2027年獲批同意組建並實際運行的國家級及省級AI與機器人製造業創新中心，可獲補貼最高40%新購置研發儀器設備費用，國家級創新中心最高補貼上限5000萬元（人民幣，下同）；培育優質企業方面，2024、2025、2026年首次獲工業和信息化部認定的專精特新「小巨人」企業，以及產品首次獲國家級製造業單項冠軍的企業可獲獎金。

另外，展開工業領域大模型研發、提供優質應用解決方案的AI企業或科研機構；或者成功將AI技術應用在研發設計、生產運營、運維服務、供應鏈管理等環節的製造業，按照不超過投入費用（不含稅）30%的比例予以補貼，上限800萬元；提供AI或機器人領域開源服務的平台，只要活躍用戶超過百萬或年服務企業超過200家，可申請補貼資金最高800萬元。