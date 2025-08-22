明報新聞網
港聞

港聞一

脫罪社工不獲續約索償 救世軍得直裁不涉解僱

【明報專訊】社工鍾凱研（圖）​涉於2019年的屯門遊行後，要求他人刪除示威者照片，被控不誠實意圖取用電腦等兩罪，其終被裁定罪名不成立。她後來不獲僱主救世軍續約，勞資審裁處裁定救世軍沒正當理由解僱鍾，須向她支付僱員補償及28天代通知金。救世軍上訴至高等法院，暫委法官林展程昨裁定本案不涉及解僱，救世軍上訴得直，撤銷審裁官的裁決及鍾的申索。

上訴人為The General of the Salvation Army（下稱救世軍），被告為鍾凱研。鍾自2005年起根據固定時期合約受僱於救世軍，最後一份合約於2022年9月30日屆滿，鍾當天獲告知不獲續約。鍾提出申索，勞資審裁處審裁官於2023年5月裁定，救世軍須向勝訴的鍾支付僱員補償及28天代通知金。

救世軍去年獲高院批出上訴許可，上訴理由包括「不獲續約」不應被視為「解僱」。林官昨裁定，當僱員根據固定時期合約受聘而期限屆滿時，僱傭關係的終止不屬「解僱」。林官稱，審裁官之前裁定救世軍終止僱傭合約的做法屬解僱，下令其賠償，此裁決涉及法律錯誤。

官：沒紀律問題亦非必須續約

另外，審裁官之前裁定，根據社署與救世軍共同制訂的《服務質素標準》，即使定期合約期限屆滿，鍾亦應獲28天代通知金。救世軍的另一個上訴理據認為，審裁官把聘用條件納入《服務質素標準》的做法亦涉及法律錯誤。林官昨同意救世軍的看法，並指審裁官把《服務質素標準》視為僱傭合約的一部分，屬法律錯誤。

林官表示，當機構資源不足或職位屬暫時設立，即使僱員沒紀律問題或績效評估沒令人不滿意之處，僱主也並非必須與僱員續約，因此裁定救世軍上訴得直。

【案件編號：HCLA 16/23】

相關字詞﹕高等法院 社工 勞資糾紛 救世軍

