港聞

港聞二

開幕已進駐 藥房盼做足一甲子

【明報專訊】「五爪金龍、桔梗、桑寄生……」長豐中西藥房是德福廣場開幕便進駐的商戶，75歲的老闆陳政利數十年來親自為客人「執茶」 、介紹貨品，「有啲街坊同我講，陳生，我以前喺你哋舖頭買奶粉食大㗎！」近年老字號紛紛結業，他說近3年是開業以來最艱難，猶幸藥房陪伴德福走過SARS、新冠兩場疫情，他堅持原價賣一人一盒口罩贏得口碑，有街坊即使搬走、移民仍會回來配藥，故縱已退休但沒想過放棄，冀德福續有社區藥房為大家服務，「我不想只是做45年，希望做到50年半個世紀，甚至做到60年一個甲子」。

原價賣口罩獲口碑 搬離者回頭

長豐中西藥房原在秀茂坪，陳政利當年看好鐵路前景，投資全副身家30多萬元搬舖至德福，「舊時九龍東晚上沒什麼地方可以消遣、購物，德福是新商場還有全天候式冷氣，差不多是當時的九龍東獨一無二，所以決定來德福發展，眨眼就45年」。他笑稱，現在回望也算投資成功，在德福開店後兩三年掙到首期，自己亦在德福花園置業。

經營藥房45載，最難忘兩場世紀疫情。德福鄰近2003年爆發SARS的淘大花園，當年人心惶惶，為令街坊均有口罩，陳政利堅持一人一盒原價發售，漸得街坊信任，至2020年新冠疫情，年初四早上未開門藥房外已排長龍，他照舊數十箱口罩原價發售。

近3年皆蝕 未擬放棄

陳政利說，初來德福時舖位逾千呎，後來隨着德福住戶增加，為配合需求兼營乾貨超市，一度擴至3000呎，但面對連鎖超市及藥妝店擴展競爭，20年前縮減至現址近千呎。他說，港鐵租金算是有商有量，但近年市道差及網購興起，德福廣場人流減少，藥房近3年均虧蝕，生意較疫時跌三分之一。

他形容，德福像「一條村」，很有人情味，藥房目前七成為街坊生意，靠「平得就平」薄利多銷。他相信每一行都有社會責任，掙錢外也要體諒街坊，「保持宗旨，生意就能長做長有」。

