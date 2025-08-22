開幕已進駐 藥房盼做足一甲子

原價賣口罩獲口碑 搬離者回頭

長豐中西藥房原在秀茂坪，陳政利當年看好鐵路前景，投資全副身家30多萬元搬舖至德福，「舊時九龍東晚上沒什麼地方可以消遣、購物，德福是新商場還有全天候式冷氣，差不多是當時的九龍東獨一無二，所以決定來德福發展，眨眼就45年」。他笑稱，現在回望也算投資成功，在德福開店後兩三年掙到首期，自己亦在德福花園置業。

經營藥房45載，最難忘兩場世紀疫情。德福鄰近2003年爆發SARS的淘大花園，當年人心惶惶，為令街坊均有口罩，陳政利堅持一人一盒原價發售，漸得街坊信任，至2020年新冠疫情，年初四早上未開門藥房外已排長龍，他照舊數十箱口罩原價發售。

近3年皆蝕 未擬放棄

陳政利說，初來德福時舖位逾千呎，後來隨着德福住戶增加，為配合需求兼營乾貨超市，一度擴至3000呎，但面對連鎖超市及藥妝店擴展競爭，20年前縮減至現址近千呎。他說，港鐵租金算是有商有量，但近年市道差及網購興起，德福廣場人流減少，藥房近3年均虧蝕，生意較疫時跌三分之一。

他形容，德福像「一條村」，很有人情味，藥房目前七成為街坊生意，靠「平得就平」薄利多銷。他相信每一行都有社會責任，掙錢外也要體諒街坊，「保持宗旨，生意就能長做長有」。