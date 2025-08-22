明報新聞網
港聞

港聞二

辦展迎德福45年 港鐵：視商場為社區設施

【明報專訊】連接港鐵九龍灣站的德福廣場是港鐵首個「鐵路加物業」發展項目，今年迎來45周年，廣場今日起一連兩月舉辦回顧展覽。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝稱，德福至今仍是九龍東最重要商場之一，多年來見證區內經濟轉型，歷經多次翻新擴建，由當年全港首創室內滾軸溜冰場，發展至今有近300間商戶。鄧稱新冠疫後消費模式「新常態」對商場形成挑戰，港鐵現不再視商場為購物中心，而是社區設施，未來會繼續不時調整商戶組合，多辦展覽和夜間音樂會等，為市民帶來新鮮感。

明報記者 孫澤芳

未來擬多辦活動 增餐飲比例

觀塘線1979年正式通車，建於車廠上蓋的德福花園及德福廣場（前稱德福中心）亦自1980年起入伙及營業。鄧智輝稱，德福廣場為港鐵重要里程碑，作為首個「鐵路加物業」項目，規模是當時全球之冠，集商住於一身，港鐵總部亦設於附近，「我加入港鐵20多年，每日喺度返工放工、食飯買嘢，所以都好有感情」。

鄧憶述，1990年代初九龍東經濟轉型，區內寫字樓及商舖需求大增，故港鐵拆除舊總部興建德福廣場二期，2007年亦翻新一期等，至今廣場總面積逾93萬平方呎，商戶數量及種類為區內之最。

人流跌幅不大 旗下商場全租出

近年本港零售市道低迷、北上消費及網購興盛。鄧智輝稱，德福廣場現時日均人流20萬，跌幅不算顯著，旗下16個商場出租率仍維持100%。他稱港鐵商場亦持續革新，每年會更換一兩成租戶；港人愛外出用膳，故未來會調升餐飲比例，或由兩成增至三成維持新鮮感。他說，商戶組合隨商場定位不同，舉例德福因近民居及辦公室，需老少咸宜、包羅萬有。

租金視市况 稱會有商有量

「粵車南下」11月實施，被問到能否帶動商場人流，鄧稱言之尚早，但「商場最重要有人」，相信是好事，港鐵旗下兩個鄰近景點的商場將參與計劃，商場配套、停車場及人員培訓均會配合。至於商戶會否減租，他說租金按市况調整，會有商有量共渡時艱，「商機及人情味兼備」，照顧老字號，舉例德福亦有商戶開幕起屹立至今，如長豐中西藥房（見另稿）、茜廊餐廳等。

鄧智輝形容德福為「鐵路加物業」成功典範。但近年市場看淡樓市，賣地不時流標，被問到此方式未來能否繼續支援港鐵營運，鄧稱樓市屬周期性，鐵路及物業則屬中長期發展，港鐵45年間以此方式發展，一直為港鐵提供良好財政儲備，證明行之有效，「無理由相信鐵路加物業不成功」。

港鐵今起至10月19日會於德福廣場舉辦展覽介紹德福變遷，其中參觀者可透過AI互動裝置「穿越時空」，在鏡頭前拍照後，AI會生成置身1980年代九龍灣站、德福中心及滾軸溜冰場的影片，讓大家重溫那些年。

相關字詞﹕鄧智輝 港鐵 德福廣場 九龍灣

