港聞

港聞二

訛稱車位放租 無業男涉8騙案被捕

【明報專訊】無業男子涉嫌訛稱有車位出租，並展示與車位相關的假文件，欲租車位者向他轉帳租金及按金後便失去聯絡。警方前日拘捕涉案男子，相信他與8宗騙案有關，共騙取約9萬元，損失最多一宗涉約2萬元。

見面時藉假車位文件博信任

警方上周三（13日）接獲一名事主報案，稱在facebook徵求月租車位，隨後接獲男子聯絡，聲稱在某私人住宅停車場有車位出租，事主透過銀行轉帳繳交租金，其後對方再以繳付按金或多一個月租金等藉口要求再轉帳，事主最終共支付約4000元，對方收款後未能提供車位，並失去聯絡。

黃大仙警區刑事部根據情報分析及深入調查，包括翻查大量「銳眼」閉路電視系統片段，前日在西貢沙角尾路一單位拘捕30歲姓吳男子，他涉嫌以欺騙手段取得財產。

上半年全港50宗 最多騙20萬

警方調查相信，被捕人涉嫌與5月至8月黃大仙區8宗同類騙案有關，均為訛稱有屋苑或村屋車位出租，為博取信任，與事主見面時會展示車位土地查冊紀錄及虛假業主身分證明文件，並簽署租約，租金由3000至5000元不等，其後再以繳付按金等藉口索取更多金錢，收款後失去聯絡。

黃大仙警區科技罪案及財富罪案組督察歐陽盈政表示，過去半年全港共發生約50宗同類騙案，涉款2000至20萬元，總損失約79萬元。

