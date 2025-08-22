假內幕偽租客扮網戀 投資騙案有失3000萬

上半年2273宗 按年升25%

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳稱，今年上半年網上投資騙案在科技罪案類別排第三、佔14%，總損失近15億元，屬各類別中最多。近月有騙徒經地產平台接觸業主，例如去年底一名52歲女子在網上放租，騙徒扮租客博取信任並發展網戀，再誘騙事主到虛假網站投資，最終事主共匯款2000萬元及價值1100萬元的虛擬貨幣。

WhatsApp陌生群組高危

梁靄琳說今年上半年有1260宗騙案經WhatsApp接觸受害人，共637宗經facebook（fb）及Instagram（Ig）；手法包括隨機拉入標榜「內幕資訊」、「投資交流」等群組，或在社媒投放「限時優惠」、「限量獲取獨家情報」廣告，藉誇張回報引誘事主提供聯絡資料，再拉入偽投資群組。

扮作投資專家的騙徒會安排同黨在群內持續貼出高額獲利截圖，引誘事主到虛假平台投資，得手後失聯。今年最大單一騙案中，65歲退休者經fb進入WhatsApp投資群組，被誘騙投資港股及美股，損失逾3000萬元。

Meta香港公共政策主管譚雋蘭提醒WhatsApp用戶可在私隱設定選擇只被聯絡人拉入群組；亦應留意新推出的安全概覽功能，當被非聯絡人加入群組時，系統會顯示群組成立時間、地點等，用戶可立即退出。她呼籲市民多舉報可疑信息，助人工智能（AI）偵測詐騙帳號，加上WhatsApp採用加密對話，帳戶被舉報後，團隊才能查核帳戶最近5個信息。

被問到阻截詐騙廣告成效，譚稱Meta去年從fb及Ig移除逾1.57億則詐騙廣告，其中九成在用戶舉報前主動移除，也會審核投放廣告者曾否違規或管理多個可疑專頁等。