港聞

港聞二

官質疑「黎與Simon少論政」 稱增「供辭不可信」證據

【明報專訊】對於控方依賴黎智英於《港區國安法》實施後繼續跟外國「枱底人」保持聯絡，反映黎執行勾結罪協議尋求制裁，辯方陳辭時回應，黎只是跟相識多年、同樣關心香港和國際事務的朋友溝通，質疑控方假定黎犯罪，再「走回頭」考慮證據。法官強調，控方舉證須達至毫無合理疑點，法庭熟悉相關原則，着辯方就其他議題陳辭。

辯方稱與美前高官如朋友聊天 無異飲茶談論

辯方資深大律師彭耀鴻提到，控方指控黎智英在國安法頒布後跟美軍前副參謀長基恩、美國前副國防部長沃爾福威茨聯絡並討論政策，反映黎繼續從事國際游說。彭指出，若假定黎干犯勾結罪再審視證據，黎的行為當然顯得可疑；惟若以「恰當的邏輯」推論，黎只是在國安法後繼續跟相識多年、同樣關注香港和國際事務的人聯繫及討論，「與我們飲茶談論法律無異」，斥控方假定黎犯罪。

法官杜麗冰指出，控方並非邀請法庭假定黎智英有罪，再反向審視證供，並重申控方舉證須達至毫無合理疑點，「這很基本」，若有人提議先認定被告有罪，再「走回頭」考慮證據，法庭會無視。之後彭耀鴻再反問，「跟朋友聊天有什麼特別？」杜官說不會跟彭爭論，強調法庭熟悉相關原則。

辯方陳辭期間，法官李運騰指出，已審視大部分涉案WhatsApp信息，認為辯方於書面陳辭稱黎智英跟助手Mark Simon「很少談論」政治「似乎不太正確」，關注黎作供時曾否提及這一點。彭耀鴻回應說，黎曾供稱很少跟Simon談論政治。李官稱，似乎控方有多一個理由指出黎的供辭不可信。

另一方面，控方稱黎智英在國安法實施後以隱含方式尋求制裁等行動。辯方就黎訪談節目Live Chat with Jimmy Lai陳辭期間，李官關注，法庭判斷黎有否在Live Chat隱含制裁等請求時，應單獨以各集內容作判斷，還是以全部Live Chat的整體性來判斷？彭說應單獨以各集內容判斷。李官指出，審視環境證供時，不是應以證供的整體性推論？彭同意，同時稱法庭應小心考慮。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 黎智英案 港區國安法

