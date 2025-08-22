明報新聞網
港聞

港聞二

參與人數目標一半 工傷復康計劃結束

【明報專訊】自2022年9月推出、為期3年的「工傷僱員復康先導計劃」下月完結，勞工處昨日表示，截至上月底共2309名工傷僱員參加先導計劃，約為原先估算的一半，考慮到計劃參與率及需要善用公共資源，決定結束計劃。有議員估計當局決定與財赤有關，重申肯定計劃成效，期望待政府財政改善，可重推同類計劃。

勞工處於2022年9月23日推出為期3年的先導計劃，以個案管理模式為工傷僱員提供私家門診復康治療服務，最初只涵蓋建造業工友，至2024年5月擴展至飲食及酒店業、運輸及物流業。

議員肯定成效 料關財赤

勞工處昨宣布，截至今年7月底，共2309名工傷僱員參加先導計劃，當中1729人經治療已康復，惟參加人數僅約為當局原先估算的一半，考慮到計劃參與率及需要善用公共資源，決定按原有安排於下月22日完結。工傷復康辦事處仍會營運一段時間，為計劃完結前加入的個案服務。

勞福局長孫玉菡表示，先導計劃整體符合推行目標，據初步分析，參與計劃的工傷僱員比沒參加者有較高康復比率，所需康復時間亦較短。對於參加人數未如預期，他說主因是很多受傷工友傾向使用公營醫療服務。

勞聯立法會議員林振昇稱肯定計劃成效，對當局決定感可惜，估計決定與財赤有關。他說政府為先導計劃預留的撥款仍未用完，認為當局可短暫延長計劃。他希望政府在財政改善後，再推出類似的工傷復康計劃，並研究透過僱員補償保險徵款設立基金，令相關工傷復康服務長遠可持續。

相關字詞﹕林振昇 勞聯 孫玉菡 勞福局 勞工處 工傷 工傷僱員復康先導計劃

