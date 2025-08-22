電腦節今開鑼 設AI及機械人體驗區

「樂天女孩」來港 吸年輕客

今年電腦節以「AI無界，商機無限」為主題，推出多個與AI相關活動，包括AI及數碼轉型專區、AI及機械人體驗區等，而獲邀撐場的「樂天女孩」6名成員Kaho、岱縈、河智媛、Kira、琳妲及小紫，會在頭3天展期舉行見面會，與粉絲近距離互動。

有展商主打可帶上飛機「尿袋」

Apple認證配件合作伙伴Belkin今年推多款產品低至六五折優惠，公司助理市場經理陳小姐稱，隨着多間航空公司加強管制鋰電池，公司今年主打多款通過中國強制產品認證（CCC）及多項國際安全標準的外置充電器，包括與迪士尼聯乘的產品。她說去年銷售成績理想，加上今年攤位接近會場門口，料營業額有一兩成增長。

Lenovo今年主打多項搭載自家研發AI Now內置知識助手的手提電腦，多款產品低至六折發售。該公司香港消費者業務產品主管陸家豪稱，去年銷情普通，但今年適逢「換機潮」，加上近日天氣穩定，對銷情樂觀，料營業額有單位數增長。

有展商則看淡今年生意。Infinity推出指定產品200元任選3件，負責人黃先生稱，由於同期有多項盛事舉行，加上不少內地品牌攻港「做爛市」，料今年銷情較往年差，「無期望」。

非電腦展商的時昌迷你倉今年再參展，其市場經理張先生稱，參展主要為宣傳品牌，提到去年吸引約20人租倉，今年會推出租倉399元起優惠，亦會推出遊戲，中獎可獲免費用倉3個月，但他認為受制於經濟環境等因素，看淡今年生意。

旅客小童長者免費入場

電腦節門票售35元，旅客、1米以下小童、65歲以上長者、持合資格傷殘人士登記證者免費入場。首3天開放時間為早上10時至晚上9時；最後一天晚上7時結束。