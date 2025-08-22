明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

無戴眼鏡學童 兩成視力不合格 有右眼850度左眼100度不自知 視光師協會倡全港篩查

【明報專訊】香港執業眼科視光師協會去年為710名學童做視力篩查，發現兩成無戴眼鏡者視力檢測不合格，若不及時處理，嚴重近視會導致黃斑病變等眼疾。協會今年向政府提交建議書，倡議推行全港小學到校視力篩查計劃等。衛生署回應稱，上學年逾5萬名學童經檢查服務發現未能通過初步視力測試。

升讀小一的6歲吳傲然去年在「到校視力篩查」被發現視力不合格，經視光師檢查，其右眼近視達850度，左眼100度。其外婆之後帶他到公立醫院求診，被告知沒治療方法，只能自行找視光師跟進。今年7月，傲然右及左眼近視分別增至1050及150度。視光師為其驗配近視控制眼鏡，以減慢惡化速度。

外婆說，以往曾注意到傲然「大小眼」及寫字偏左，沒聯想到是視力問題，現時要定期驗眼及配鏡帶來沉重經濟壓力，僅靠與丈夫高齡津貼支付。為免近視加深，她會限制傲然每日用電子產品時間，並多帶他到戶外活動，冀政府仿效牙科制度，加強兒童視力檢查。

深近視或致黃斑病變青光眼

協會屬下香港兒童眼睛健康政策建議工作小組成員譚秉鈿說，參考2017年的歐洲研究，以及中文大學2023年一項有關學童近視研究的眼軸長度結果，推算現時6至8歲學童日後或有逾1.3萬人（8%至9%）出現深度近視，或可引致逾4600人患近視性黃斑病變、逾3700人有青光眼風險。

小組成員李一婷解釋，近視成因除了遺傳，環境因素更關鍵，近距離用電子產品、閱讀、寫作均令眼軸過度拉長，致近視加深。她說眼軸每增1毫米，近視加深約300度，若增長過快，易造成500度或以上深近視，增加嚴重眼疾如視網膜脫落、黃斑病變、青光眼的風險，應及早透過角膜矯形鏡、近視控制鏡片、藥物或光學治療等避免近視加深。

倡4歲起定期驗眼

李補充，本港研究顯示深近視小學生平均眼軸長度較正常水平長約15%，當中78%已有視網膜變異，令人憂慮。她說很多幼童未必可清楚表達視力問題，家長往往到孩子學習表現明顯落後才驚覺，強調「睇到（嘢）唔代表冇問題」，建議家長在子女約4歲開始定期驗眼。

衛署：周年健康檢查涵視力

協會會長葉笑麗說，鄰近地區如新加坡及內地早已推行兒童近視管理政策，香港則未有相關規劃。協會今年6月向政府提交「香港兒童眼睛健康政策建議書」，促請當局從提升視力篩查與監測、建立基層眼科護理、推動轉介及協作等改善。

衛生署表示，2023/24學年逾25萬名小學生（佔全港近八成）接受周年健康檢查服務，包括視力測試，當中戴眼鏡比例35.1%。

經檢查後發現，近20%（逾5萬人）未能通過初步視力測試。署方表示會繼續為本港兒童提供視力篩查及適當轉介，並配合相關健康促進活動。

上 / 下一篇新聞

管理員密碼6數字 時裝商泄6萬人資料 LOWRYS FARM母企遭黑客入侵 私隱署：本可避免
管理員密碼6數字 時裝商泄6萬人資料 LOWRYS FARM母企遭黑客入侵 私隱署：本可避免
需否修例管AI製裸照 鍾麗玲：社會要討論
需否修例管AI製裸照 鍾麗玲：社會要討論
脫罪社工不獲續約索償 救世軍得直裁不涉解僱
脫罪社工不獲續約索償 救世軍得直裁不涉解僱
搗偷拍頻道拘10人 查9000會員刑責 主腦夫婦營運3年 骨幹供片親友戶口洗錢
搗偷拍頻道拘10人 查9000會員刑責 主腦夫婦營運3年 骨幹供片親友戶口洗錢
警心理學家引英研究 偷窺者65%犯更重罪
警心理學家引英研究 偷窺者65%犯更重罪
破跨境一條龍黑工集團 深圳搗假身分證中心
破跨境一條龍黑工集團 深圳搗假身分證中心
免針紙案被告否認坐地起價 「94年已診金500」
免針紙案被告否認坐地起價 「94年已診金500」
去年藏毒判感化 停職警再犯囚4月
去年藏毒判感化 停職警再犯囚4月
指上手違授信責任 龔如心遺產執行人索償
指上手違授信責任 龔如心遺產執行人索償
抽脂亡案律政司不申重審
抽脂亡案律政司不申重審
電腦節今開鑼 設AI及機械人體驗區
電腦節今開鑼 設AI及機械人體驗區
參與人數目標一半 工傷復康計劃結束
參與人數目標一半 工傷復康計劃結束
辯：黎智英國安法下無尋制裁 官：曾稱不退縮 陳辭謂Live Chat僅「紙上談兵」 被質疑展對內地敵意
辯：黎智英國安法下無尋制裁 官：曾稱不退縮 陳辭謂Live Chat僅「紙上談兵」 被質疑展對內地敵意
官質疑「黎與Simon少論政」 稱增「供辭不可信」證據
官質疑「黎與Simon少論政」 稱增「供辭不可信」證據
假內幕偽租客扮網戀 投資騙案有失3000萬
假內幕偽租客扮網戀 投資騙案有失3000萬
主編：《城市文藝》停刊無關藝發局
主編：《城市文藝》停刊無關藝發局
訛稱車位放租 無業男涉8騙案被捕
訛稱車位放租 無業男涉8騙案被捕
蒟蒻新規管通過 4月禁售迷你杯
蒟蒻新規管通過 4月禁售迷你杯
辦展迎德福45年 港鐵：視商場為社區設施
辦展迎德福45年 港鐵：視商場為社區設施
開幕已進駐 藥房盼做足一甲子
開幕已進駐 藥房盼做足一甲子
潮行GBA：敦煌現深圳 秘窟大解禁
潮行GBA：敦煌現深圳 秘窟大解禁
灣區手記：「國格」的反思 ／文：尚東美
灣區手記：「國格」的反思 ／文：尚東美
【Emily】時隔7年重啟 AI主題 「太陽計劃」訪杭州科企 處長話地點適宜
【Emily】時隔7年重啟 AI主題 「太陽計劃」訪杭州科企 處長話地點適宜
【Emily】內地首設「港澳青少年愛國主義教育基地」
【Emily】內地首設「港澳青少年愛國主義教育基地」
【Emily】嶺大收5精英運動員 各資助最多40萬
【Emily】嶺大收5精英運動員 各資助最多40萬
【Emily】經荃錦公路 51號線再出動雙層巴
【Emily】經荃錦公路 51號線再出動雙層巴
【Emily】港鐵德福展 舊街坊顏汶羽帶父母搵回憶
【Emily】港鐵德福展 舊街坊顏汶羽帶父母搵回憶