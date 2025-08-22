無戴眼鏡學童 兩成視力不合格 有右眼850度左眼100度不自知 視光師協會倡全港篩查

升讀小一的6歲吳傲然去年在「到校視力篩查」被發現視力不合格，經視光師檢查，其右眼近視達850度，左眼100度。其外婆之後帶他到公立醫院求診，被告知沒治療方法，只能自行找視光師跟進。今年7月，傲然右及左眼近視分別增至1050及150度。視光師為其驗配近視控制眼鏡，以減慢惡化速度。

外婆說，以往曾注意到傲然「大小眼」及寫字偏左，沒聯想到是視力問題，現時要定期驗眼及配鏡帶來沉重經濟壓力，僅靠與丈夫高齡津貼支付。為免近視加深，她會限制傲然每日用電子產品時間，並多帶他到戶外活動，冀政府仿效牙科制度，加強兒童視力檢查。

深近視或致黃斑病變青光眼

協會屬下香港兒童眼睛健康政策建議工作小組成員譚秉鈿說，參考2017年的歐洲研究，以及中文大學2023年一項有關學童近視研究的眼軸長度結果，推算現時6至8歲學童日後或有逾1.3萬人（8%至9%）出現深度近視，或可引致逾4600人患近視性黃斑病變、逾3700人有青光眼風險。

小組成員李一婷解釋，近視成因除了遺傳，環境因素更關鍵，近距離用電子產品、閱讀、寫作均令眼軸過度拉長，致近視加深。她說眼軸每增1毫米，近視加深約300度，若增長過快，易造成500度或以上深近視，增加嚴重眼疾如視網膜脫落、黃斑病變、青光眼的風險，應及早透過角膜矯形鏡、近視控制鏡片、藥物或光學治療等避免近視加深。

倡4歲起定期驗眼

李補充，本港研究顯示深近視小學生平均眼軸長度較正常水平長約15%，當中78%已有視網膜變異，令人憂慮。她說很多幼童未必可清楚表達視力問題，家長往往到孩子學習表現明顯落後才驚覺，強調「睇到（嘢）唔代表冇問題」，建議家長在子女約4歲開始定期驗眼。

衛署：周年健康檢查涵視力

協會會長葉笑麗說，鄰近地區如新加坡及內地早已推行兒童近視管理政策，香港則未有相關規劃。協會今年6月向政府提交「香港兒童眼睛健康政策建議書」，促請當局從提升視力篩查與監測、建立基層眼科護理、推動轉介及協作等改善。

衛生署表示，2023/24學年逾25萬名小學生（佔全港近八成）接受周年健康檢查服務，包括視力測試，當中戴眼鏡比例35.1%。

經檢查後發現，近20%（逾5萬人）未能通過初步視力測試。署方表示會繼續為本港兒童提供視力篩查及適當轉介，並配合相關健康促進活動。