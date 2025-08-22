去年藏毒判感化 停職警再犯囚4月

被告方嘉偉（35歲，報稱公務員）早前承認各一項藏毒及抗拒警務人員罪。翻查資料，去年7月及8月被告因在葵涌警署內當值時藏有「藍精靈」、「白瓜子」等毒品，以及在街上被截查，被控3項藏毒罪，最終判感化一年及罰款2000元。

求情稱羞愧圖咬舌自盡 現尋專家治療

辯方昨求情指出，被告經深切反思後，明白依賴毒品逃避問題是錯誤做法，已開始藉做運動及向心理專家求助來根治毒品問題。他已婚並育有一名兩歲兒子，知道自己不應「帶壞」兒子。辯方又呈上被告家人的求情信，顯示被告姊姊早逝，年邁父母非常依賴被告。辯方續稱，被告在還押期間明白不能再墮落，現時「行過鬼門關，希望重建生活」，打算將來成為建築工人。

陳官稱，戒毒所報告顯示，被告並非毒品依賴者，故不建議被告入戒毒所。陳官就藏毒罪及拒捕罪分別以監禁6個月及9周為量刑起點，經認罪扣減後，被告就兩罪分別判囚4個月及6周，同期執行。

案情稱，警員今年4月10日晚約9時10分在油麻地登打士街近東安街截停一輛的士，被告是乘客。警員將被告帶返油麻地警署接見室調查，並在被告的襪搜出3個透明可再封膠袋，共載有2.26克內含2.17克可卡因的固體、一張附有可卡因殘餘物的20元鈔票、4片內含0.05克咪達唑侖的片劑。警員當晚約9時45分拘捕時，被告情緒激動大叫「我想死」，其後不斷掙扎又咬舌頭。他最終被鎖上手銬。

【案件編號：KCCC 979/25】