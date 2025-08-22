免針紙案被告否認坐地起價 「94年已診金500」

控方高級檢察官吳加悅盤問時指出，電子病歷顯示，一名病人在2022年2月下旬疫苗通行證推出前患感冒，不計藥費付380元診症，但3月索免針紙須付500元。

蔡不同意疫苗通行證後「坐地起價」，稱自1994年已收500元診金，並按病人情况調整，「老人家、畀醫療券嗰啲，我都係收380元就算」。

稱難概括 拒解釋收費準則

控方問及收費準則，蔡則說「我使乜解釋畀你聽？」稱情况難以概括。暫委法官勞潔儀說「GP（普通科醫生）500元對我嚟講，已經好貴」， 蔡沒回應。

按病人自述加觀察 毋須待心電圖

控方又稱，蔡同年4月為一名有左心痛的病人診斷、開藥、發免針紙，並轉介做心電圖檢查，共收1700元。蔡回應稱，病人有頭痛、失眠，「應該係」恐懼新冠疫苗，故發出免針紙。勞官質疑，當時未收到心電圖報告，如何判斷；蔡確認是由「唔專業」的病人自述所知，配合她觀察病人徵狀，已有足夠原因發免針紙，毋須等待心電圖結果。

控方另盤問蔡2016年的網台言論。蔡表示，她2021年認同疫苗接種計劃才會參與，亦希望社會有群體免疫，否認不認同政府的疫苗接種政策。聆訊未完，控方將繼續盤問蔡。

【案件編號：DCCC 228/24】