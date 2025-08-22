明報新聞網
港聞

港聞二

破跨境一條龍黑工集團 深圳搗假身分證中心

【明報專訊】警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同入境處與內地執法部門，前日同時採取代號「金池」拘捕行動，瓦解一個造假證及轉介工作的跨境「一條龍」黑工集團，本港警方拘捕26黑工及4集團骨幹，內地公安亦拘捕12人，並搗破一個偽造香港身分證中心。

劏房當黑工宿舍 拘42人涵業主、中介

警方較早前發現，有人將唐樓及工廈改裝成的劏房以月租數千元租予人蛇集團，作為非法入境、逾期居留及非法工作的黑工宿舍，亦同時發現人蛇集團以3000至5000元人民幣向黑工出售偽造香港身分證在港應徵工作。

兩地執法機關透過情報交流，深圳出入境邊防檢查總站對人蛇集團的內地團伙展開調查，發現集團在深圳設立偽證中心偽造香港身分證，並在包括廣東、山東及遼寧等省市以招募合法勞工為名，向申請人收取3萬至5萬元轉介費，實則安排他們以偷渡或逾期居留等非法途徑，在港從事洗碗、清潔及搬運等黑工。

招「合法勞工」 收3萬至5萬中介費

O記聯同入境處前日清晨搜查旺角、深水埗及荃灣多個唐樓及工廈的劏房單位，以「管有偽造香港身分證」、「非法入境」、「逾期居留」及「違反逗留條件」拘捕9男17女，包括24內地人，當中一人為非法入境，20人逾期居留；另兩越南籍持「行街紙」，年齡36至65歲。人員並於部分被捕者手機發現人蛇集團發出安排工作的信息，亦在其中5人身上檢獲假身分證。假證質素差劣，無防偽特徵。

警方亦拘捕兩男兩女骨幹成員，年齡由54至63歲，為本港居民，分別是涉案劏房業主、房東及黑工中介人，涉嫌「協助未獲授權進境者留下」及「協助及教唆他人違返逗留條件」。行動中檢獲大量租約，亦於其中一名劏房業主住所檢獲180萬元現金。

另一方面，深圳出入境邊防檢查總站聯同瀋陽巿公安局同時於國內不同地點，以組織他人偷越國境罪拘捕12名內地團伙骨幹成員，並於深圳搗破一個假香港身分證製造中心，搜獲60多張假證製成品、製造偽證原材料及工具。

相關字詞﹕O記 入境處 內地執法部門 人蛇集團 黑工

