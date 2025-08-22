明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

搗偷拍頻道拘10人 查9000會員刑責 主腦夫婦營運3年 骨幹供片親友戶口洗錢

【明報專訊】警方前日展開「千劍」行動搗破發布偷拍相片、影片及淫褻物品的社交頻道，拘捕10男女，包括創立頻道的一對夫婦及收酬偷拍者。頻道營運3年，已招收約9000會員，會員可免費預覽偷拍相片及短片，其中約800名為曾付費升級VIP的會員，可觀看更多影像。頻道已被封鎖，警方將繼續追查影像會否涉兒童色情物品，以及調查會員是否涉刑事責任，不排除有更多人被捕。

可免費預覽 800人付錢升VIP

網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀稱，警方早前發現有犯罪集團開設免費公開社交頻道，發布不同色情主題的預覽影片及相片，包括偷拍學生裙底相片。頻道有約9000免費會員，會員可繳交一次過會費成為VIP，瀏覽頻道所有影片及相片，或逐次付費購買個別影片或相片。成為VIP會員或購買影像的價錢數百至2000元不等，視乎影片長度、影像質素及內容。

警方前日採取行動，於全港多處拘捕6男4女，年齡20至62歲，包括報稱無業的夫婦主腦、4名收酬提供偷拍影像的人、以及涉借出戶口予集團收取與清洗約400萬元款項的主腦親友，10人涉嫌串謀在未經同意下發布私密影像、串謀發布淫褻物品及洗黑錢罪被捕，由探員帶署扣留調查。行動中，警方檢取11部手提電話及5部手提電腦作證物。

供片者獲數百至數千 洗錢涉400萬

根據調查，該頻道已營運約3年，由一對夫婦經營，其他骨幹成員提供偷拍影像。頻道內偷拍對象全為女性，大部分於高人流場所拍攝，包括車站及商場等。初步顯示，提供偷拍影像的成員可獲數百至數千元報酬，警方會繼續調查他們如何被招攬。

另外，主腦夫婦涉利用親友及集團成員的銀行戶口收取及清洗頻道犯罪得益，涉款約400萬元。涉案頻道已被封鎖，蒐證後會要求平台移除該頻道。

警年接650窺淫案 18%涉私密片

網絡安全及科技罪案調查科高級警司李經晞稱，《刑事罪行條例》與窺淫相關的4項罪行已於2021年10月生效，過去3年警方每年接獲約650宗相關案件，近六成涉非法拍攝或觀察私密部位罪行，逾兩成涉窺淫罪行，18%涉未經同意下發布或威脅發布私密影像罪行，另有1%涉發布源自上述罪行的影像。李經晞強調，上述4項罪行最高刑罰監禁5年，呼籲市民切勿以身試法，亦不要心存僥倖，以為在網絡世界犯法可逃避法律責任。

相關字詞﹕會員 兒童色情物品 頻道 窺淫 偷拍

上 / 下一篇新聞

管理員密碼6數字 時裝商泄6萬人資料 LOWRYS FARM母企遭黑客入侵 私隱署：本可避免
管理員密碼6數字 時裝商泄6萬人資料 LOWRYS FARM母企遭黑客入侵 私隱署：本可避免
需否修例管AI製裸照 鍾麗玲：社會要討論
需否修例管AI製裸照 鍾麗玲：社會要討論
脫罪社工不獲續約索償 救世軍得直裁不涉解僱
脫罪社工不獲續約索償 救世軍得直裁不涉解僱
警心理學家引英研究 偷窺者65%犯更重罪
警心理學家引英研究 偷窺者65%犯更重罪
破跨境一條龍黑工集團 深圳搗假身分證中心
破跨境一條龍黑工集團 深圳搗假身分證中心
免針紙案被告否認坐地起價 「94年已診金500」
免針紙案被告否認坐地起價 「94年已診金500」
去年藏毒判感化 停職警再犯囚4月
去年藏毒判感化 停職警再犯囚4月
指上手違授信責任 龔如心遺產執行人索償
指上手違授信責任 龔如心遺產執行人索償
抽脂亡案律政司不申重審
抽脂亡案律政司不申重審
無戴眼鏡學童 兩成視力不合格 有右眼850度左眼100度不自知 視光師協會倡全港篩查
無戴眼鏡學童 兩成視力不合格 有右眼850度左眼100度不自知 視光師協會倡全港篩查
電腦節今開鑼 設AI及機械人體驗區
電腦節今開鑼 設AI及機械人體驗區
參與人數目標一半 工傷復康計劃結束
參與人數目標一半 工傷復康計劃結束
辯：黎智英國安法下無尋制裁 官：曾稱不退縮 陳辭謂Live Chat僅「紙上談兵」 被質疑展對內地敵意
辯：黎智英國安法下無尋制裁 官：曾稱不退縮 陳辭謂Live Chat僅「紙上談兵」 被質疑展對內地敵意
官質疑「黎與Simon少論政」 稱增「供辭不可信」證據
官質疑「黎與Simon少論政」 稱增「供辭不可信」證據
假內幕偽租客扮網戀 投資騙案有失3000萬
假內幕偽租客扮網戀 投資騙案有失3000萬
主編：《城市文藝》停刊無關藝發局
主編：《城市文藝》停刊無關藝發局
訛稱車位放租 無業男涉8騙案被捕
訛稱車位放租 無業男涉8騙案被捕
蒟蒻新規管通過 4月禁售迷你杯
蒟蒻新規管通過 4月禁售迷你杯
辦展迎德福45年 港鐵：視商場為社區設施
辦展迎德福45年 港鐵：視商場為社區設施
開幕已進駐 藥房盼做足一甲子
開幕已進駐 藥房盼做足一甲子
潮行GBA：敦煌現深圳 秘窟大解禁
潮行GBA：敦煌現深圳 秘窟大解禁
灣區手記：「國格」的反思 ／文：尚東美
灣區手記：「國格」的反思 ／文：尚東美
【Emily】時隔7年重啟 AI主題 「太陽計劃」訪杭州科企 處長話地點適宜
【Emily】時隔7年重啟 AI主題 「太陽計劃」訪杭州科企 處長話地點適宜
【Emily】內地首設「港澳青少年愛國主義教育基地」
【Emily】內地首設「港澳青少年愛國主義教育基地」
【Emily】嶺大收5精英運動員 各資助最多40萬
【Emily】嶺大收5精英運動員 各資助最多40萬
【Emily】經荃錦公路 51號線再出動雙層巴
【Emily】經荃錦公路 51號線再出動雙層巴
【Emily】港鐵德福展 舊街坊顏汶羽帶父母搵回憶
【Emily】港鐵德福展 舊街坊顏汶羽帶父母搵回憶