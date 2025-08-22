搗偷拍頻道拘10人 查9000會員刑責 主腦夫婦營運3年 骨幹供片親友戶口洗錢

可免費預覽 800人付錢升VIP

網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀稱，警方早前發現有犯罪集團開設免費公開社交頻道，發布不同色情主題的預覽影片及相片，包括偷拍學生裙底相片。頻道有約9000免費會員，會員可繳交一次過會費成為VIP，瀏覽頻道所有影片及相片，或逐次付費購買個別影片或相片。成為VIP會員或購買影像的價錢數百至2000元不等，視乎影片長度、影像質素及內容。

警方前日採取行動，於全港多處拘捕6男4女，年齡20至62歲，包括報稱無業的夫婦主腦、4名收酬提供偷拍影像的人、以及涉借出戶口予集團收取與清洗約400萬元款項的主腦親友，10人涉嫌串謀在未經同意下發布私密影像、串謀發布淫褻物品及洗黑錢罪被捕，由探員帶署扣留調查。行動中，警方檢取11部手提電話及5部手提電腦作證物。

供片者獲數百至數千 洗錢涉400萬

根據調查，該頻道已營運約3年，由一對夫婦經營，其他骨幹成員提供偷拍影像。頻道內偷拍對象全為女性，大部分於高人流場所拍攝，包括車站及商場等。初步顯示，提供偷拍影像的成員可獲數百至數千元報酬，警方會繼續調查他們如何被招攬。

另外，主腦夫婦涉利用親友及集團成員的銀行戶口收取及清洗頻道犯罪得益，涉款約400萬元。涉案頻道已被封鎖，蒐證後會要求平台移除該頻道。

警年接650窺淫案 18%涉私密片

網絡安全及科技罪案調查科高級警司李經晞稱，《刑事罪行條例》與窺淫相關的4項罪行已於2021年10月生效，過去3年警方每年接獲約650宗相關案件，近六成涉非法拍攝或觀察私密部位罪行，逾兩成涉窺淫罪行，18%涉未經同意下發布或威脅發布私密影像罪行，另有1%涉發布源自上述罪行的影像。李經晞強調，上述4項罪行最高刑罰監禁5年，呼籲市民切勿以身試法，亦不要心存僥倖，以為在網絡世界犯法可逃避法律責任。