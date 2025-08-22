明報新聞網
潮行GBA：敦煌現深圳 秘窟大解禁

【明報專訊】敦煌，這座位於河西走廊的文明坐標，自漢武帝派遣張騫去西域後，成為古絲綢之路的交通樞紐及商業貿易的集散地，更是世界文明與宗教融匯之處。現在大家有機會不用走出灣區便可置身敦煌感受千年文化，上月在深圳南山博物館開幕的「大成敦煌——敦煌文化藝術大展」，是華南地區至今規模最大的敦煌文化展覽，包括14件國家一級文物，6個復原的特級保護洞窟等，展期至11月23日。

明報記者 蔡宛均

展覽分為「絲路明珠」、「佛國聖境」、「人間萬象」、「石室寶藏」、「考古探秘」、「眾心一念」六大主題，共展出205件展品，其中6個復原洞窟分別為第3窟、第17窟、第158窟、第275窟、第285窟、第320窟，其中第3窟與第285窟並不開放，即使親臨敦煌也無法觀摩，今次藉數碼復原首次公開亮相；另外158窟的15.6米莫高窟臥佛獲譽「最美涅槃佛」，因體型龐大，南山博物館特意關閉一天，為複製品安裝洞窟；還有第17窟，作為藏經洞雖小，卻藏有7萬多件珍貴文物，今次洞窟也是首度在大灣區呈現全貌。

除了洞窟，展覽還展出珍貴文物真迹80多件，當中有14件國家一級文物，另有60多幅壁畫臨摹、4件臨摹彩塑，部分文物更是首次展出。據敦煌研究院講解員表示，即使在莫高窟任職18年，有些展品還是第一次見。

儘管已開幕一段時間，現場仍人頭攢動，不少家長帶同身穿漢服等傳統服飾的孩子參觀。觀眾可聘請講解員或租賃講解設備，工作人員表示，「開展後，經常有香港人過來看，相比請講解員，他們更喜歡租賃講解設備，不僅便宜而且還有粵語講解。」

