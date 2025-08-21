明報新聞網
港聞

港聞一

千人追思孔美琪 女：母身教追夢

【明報專訊】滬江維多利亞學校總校長孔美琪上月18日在美國病逝，享年62歲，追思會昨於會展舉行，逾千人到場獻花致哀。孔美琪兩個女兒於追思會致辭，形容母親是「女超人」，待人真誠且具無窮力量，憶述母親遺言提到「I want everyone to be happy（我想每個人也開心）」。她們承諾會將母親的正能量傳承下去，同時寄語眾人每當想起孔美琪，也會想到她的笑容。

盼大家記亡母笑容

多名政商及教育界人士昨出席追思會，包括財政司長陳茂波、全國人大前常委范徐麗泰、太平紳士林貝聿嘉等。孔美琪長女吳嘉盈憶述，成長期間母親從無強迫自己選什麼科、什麼職業，反倒以實際行動教導如何追夢。她看見母親的教育熱誠，明白到「只要做熱愛的事，便會有所成就」。

幼女吳嘉愉說，日後會學習母親用盡生命每一分鐘、困難時不問「why（為何）」只問「why not（為何不可）」。她昨日強忍淚水，祝福眾人能想起母親的微笑，並笑着離開追思會。

夫憶外遊不忘學生

追思會向出席者派發悼念冊，收錄了親友和各界人士寫給孔美琪的信。孔美琪母親兼銅鑼灣維多利亞幼稚園暨國際幼兒園創辦人丁毓珠，在信中感謝女兒對學校和家庭的付出，形容女兒是大愛的人，懷念與女兒深夜通電及每個聚會的歡樂時刻，「希望來世再做母女」。丈夫吳士元在信中憶述夫妻點滴，某次她在法國時裝店千挑萬選一條印滿孩子圖像的裙，只為返校和學生拍照，「謝謝你給我40年的珍貴回憶及驕傲……你永遠是我最佳伴侶」。

孔美琪生於1962年，曾赴美求學，80年代返港到母親創辦的銅鑼灣維多利亞幼稚園做教師，2004年創立滬江維多利亞學校。她2008年起連續3屆擔任上海市政協，曾任市政協常委，2013年獲特區政府頒授銅紫荊星章。她亦是教大創校校董，曾任世界幼兒教育聯會會長、中大校董等。

