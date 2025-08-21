明報新聞網
港聞

港聞一

房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情

【明報專訊】屹立香港仔約一甲子的房協出租屋邨漁光村分兩期重建，為安置受影響居民，房協於同區石排灣道興建「漁映樓」約600伙，現已建成。房協總監（物業管理）潘源舫稱，約300戶受漁光村第一期重建影響住戶，約八成五選擇入住漁映樓，他希望藉漁映樓維繫「鄰里連結」。

漁映樓共27層，涵蓋一至二人、三至四人及五至七人單位，面積21.5至46.7平方米（約231至502平方呎）。潘源舫稱，漁光村第一期重建涵蓋順風樓、白沙樓及海港樓，預計2034年完工，受第一期重建影響約300戶，約八成五選擇遷至漁映樓；第二期則約一成，合計約300戶；而已搬進漁映樓的住戶擁有「遷戶權」，第一期重建完成後，房協容許他們約3個月內決定會否返回漁光村。

潘稱，房協會為遷至漁映樓的漁光村重建戶提供10,390至32,170元的一筆過搬遷津貼，視乎家庭成員數目，以及首4年租金減免。對於長者支援，他說逾四成漁光村民逾60歲，故漁映樓提供約25個供輪椅使用者入住的一至二人單位；而漁光村約150戶獨居長者，房協已委聘專責社工服務隊支援調遷。

至於如何於漁映樓保留漁光村特色，潘源舫稱，除名字保留「漁」，房協、漁光村居民及本地竹藝設計師戴倩兒亦製作5幅《漁光竹映》畫作，象徵漁光村5座大廈，以傳統竹織手工藝織成，於漁映樓大堂展示。

重建竣工期延 稱仍為規劃階段

房協曾預計第一期重建2031年完工。被問到最新預計2034年完工是否與工程延誤有關，潘強調目前工程尚未開展，仍屬規劃階段，會不斷檢視進展。

三代同堂的鄭氏一家成為首批漁映樓住戶。嫲嫲鄭太由住家艇「上岸」定居漁光村逾30載，現再遷至漁映樓，她說留在原區毋須重新適應，亦可與街坊聯誼，「住慣南區，親朋戚友都喺度」。

