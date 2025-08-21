學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜

「嚴重」涵蓋骨折心理創傷性侵

教育局昨向全港學校發通告，更新識別及通報懷疑虐兒個案的流程及注意事項，取代2020年方案以切合新法例。新做法要求學校人員參考《強制舉報者指南》，先行判斷懷疑受虐兒童是否「正遭受嚴重傷害」或「正面對遭受嚴重傷害的實際風險」，即骨折、燒傷等身體傷害，精神錯亂、長期的心理創傷等心理傷害及性侵犯等，再決定須否強制舉報（見圖）。

倘屬「嚴重虐待」個案，學校人員在緊急情况下須盡快致電999緊急舉報，非緊急則須聯絡警署或社署保護家庭及兒童服務課，按指定方式完成舉報。教育局另要求學校制定校本機制及流程，協助學校人員就懷疑嚴重虐兒個案舉報及跟進，任何人亦不得故意阻礙舉報或披露舉報者身分。

須定校本跟進機制 校長：或慌張盼簡化

倘屬「其他懷疑虐待個案」，學校人員則須依循2020年做法一般通報及處理。首名接觸懷疑受虐學生的人員須即時通知校長，切勿隱瞞事件或延誤通報；而學校亦應立即啟動校本應急機制/危機處理小組，並委派駐校社工等初步了解學生情况，過程中應避免學生重複描述被虐事件。

幼稚園校長關淑玲表示，虐兒非普遍現象，教職員或每隔一兩年始遇一次，一旦發現難免慌張，加上處理懷疑虐兒個案分秒必爭，「時間逼着你做決定，很難再以冷靜的頭腦分析整件事」，盼教育局能再簡化流程。她說，教職員在跟進、舉報嚴重虐兒個案上「當然責無旁貸」，當新例將責任放諸教師身上，「為保障自己，當有猶豫是否需舉報時，可能會傾向舉報」。

團體稱心理虐待難斷嚴重否 倡模擬練習

香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示，心理虐待屬最難判斷「嚴重虐待」的類別，舉例部分父母每天將「你做什麼都不行」、「生嚿叉燒好過生你」等言語掛在嘴邊，或只是沿襲華人家庭模式，惟「（對部分孩童的）心理角度可以很嚴重」。她認為，教師、社工在判斷上感疑慮亦屬人之常情，建議教育局給予前線更多支援，包括提供模擬練習，助判斷嚴重個案及熟悉舉報流程等。

