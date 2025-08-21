分判商追精進系公司430萬尾數

【明報專訊】涉2022年油塘地盤工字鐵倒塌擊斃工人事故的「精進建築工程有限公司」，前年由一般建築承建商名冊除名，原本涉及屯門青山公路大欖段飛揚私人項目，由當時屬「精進系」的卓越天工接手。一間為飛揚項目提供通道及渠務工程的分判商日前入稟高院，指卓越天工拖欠工程尾數，精進工程未能盡責任確保新總承建商履行合約，故向兩公司追討工程款項逾430萬元。
原告為天山工程運輸有限公司，兩被告分別為卓越天工有限公司，以及精進建築工程有限公司。涉及工程項目位於屯門小秀村第463地段。據入稟狀，原告2020年12月與精進工程簽訂價值逾1900萬元合約，為項目提供渠務工程；另於2022年8月簽訂價值逾70萬元合約，為項目提供通道工程。
原告2023年8月完成通道及渠務工程，向精進工程申請最後一期款項，涉款逾430萬元。同年11月，卓越天工取代精進工程成為項目新總承建商，卓越天工要遵守分判商合約，精進工程亦有責任確保新總承建商會履行合約。惟卓越天工至今未向原告支付款項，違反合約。原告先後去信要求卓越天工付款，並要求精進工程促使卓越天工付款或代為付款，均遭無視，故入稟高院追討逾430萬元，並要求兩被告支付訟費及相關利息。