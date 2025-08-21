明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

分判商追精進系公司430萬尾數

【明報專訊】涉2022年油塘地盤工字鐵倒塌擊斃工人事故的「精進建築工程有限公司」，前年由一般建築承建商名冊除名，原本涉及屯門青山公路大欖段飛揚私人項目，由當時屬「精進系」的卓越天工接手。一間為飛揚項目提供通道及渠務工程的分判商日前入稟高院，指卓越天工拖欠工程尾數，精進工程未能盡責任確保新總承建商履行合約，故向兩公司追討工程款項逾430萬元。

原告為天山工程運輸有限公司，兩被告分別為卓越天工有限公司，以及精進建築工程有限公司。涉及工程項目位於屯門小秀村第463地段。據入稟狀，原告2020年12月與精進工程簽訂價值逾1900萬元合約，為項目提供渠務工程；另於2022年8月簽訂價值逾70萬元合約，為項目提供通道工程。

原告2023年8月完成通道及渠務工程，向精進工程申請最後一期款項，涉款逾430萬元。同年11月，卓越天工取代精進工程成為項目新總承建商，卓越天工要遵守分判商合約，精進工程亦有責任確保新總承建商會履行合約。惟卓越天工至今未向原告支付款項，違反合約。原告先後去信要求卓越天工付款，並要求精進工程促使卓越天工付款或代為付款，均遭無視，故入稟高院追討逾430萬元，並要求兩被告支付訟費及相關利息。

【案件編號：HCA 1530/25】

上 / 下一篇新聞

學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化