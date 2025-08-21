日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲

界定為輸入個案

患者7月21日起到訪菲律賓，其間到過當地郊區，8月4日回港，本月10日起發燒、頭痛及嘔吐，12日到威爾斯親王醫院急症室求診，當時毋須入院；由於病情持續，兩日後她再到該院求診，獲安排入院。她的腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。

由於她潛伏期逗留菲律賓，中心認為她是外遊期間受感染，屬輸入個案，其4名家居接觸者現時沒出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並會把個案通報菲律賓衛生當局。

本港對上一次錄得日本腦炎個案是在2019年7月，當年全年共錄3宗個案，昨日公布個案為6年來首宗。中心表示，日本腦炎經蚊傳播，主要病媒是三帶喙庫蚊，不會人傳人；由受感染至發病約4至14日，大部分病情輕微及不會有顯著病徵。不過每250宗感染中，大約有一宗會出現嚴重病情，病徵包括迅速出現高燒、頭痛、頸部僵硬、昏迷、痙攣性癱瘓甚至死亡。