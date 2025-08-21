大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資

BBG開業目標之一是傳承「當年盛景」吸引旅客，旅遊促進會總幹事崔定邦認為香港夜經濟已轉型，不再是「聲色犬馬」。

據其他傳媒引述李健民回應表示，暫時休業由於「與內地大股東的經營理念有落差，不排除對方有撤資打算」，現沒重開時間表。本報昨向李進一步查詢目前公司旗下有多少員工、僱用安排會否有變、開業兩個月業務狀况如何，至截稿前未獲回覆。

上一代大富豪1984年開業，高峰時有約1200名女公關，至2012年因持續虧損宣布結業，舖位其後租予免稅店「富豪匯」，售賣化妝品、名牌時裝等，2021年因新冠疫情宣布結業，舖位自此丟空。

新店今年6月14日原址重開，不再設女公關，5.6萬平方呎舖位配備酒吧、多用途大廳、私人包廂等設施。以「男女老少皆宜」招徠的BBG，開業首晚就遭大批警員及食環署人員查牌，據報行動中拘捕一名涉洗黑錢被通緝男子。

旅業稱夜經濟轉型 已非「聲色犬馬」

李健民在新店開業當日稱大富豪是港人集體回憶，除想傳承「當年的盛景」，亦想吸引多元旅客到訪，又稱相信BBG開幕能將港人「從北上帶返嚟香港」。崔定邦回覆本報稱，香港現時夜間經濟更多是演唱會、展覽等活動，「零售、娛樂活動集中在日間甚至晚間較早時間，基本上已成定局」，特色不再是以往「聲色犬馬」，與鄰近深圳、廣州等大灣區城市夜經濟有不同定位。他說，BBG開業只有兩個月，難評論對社會影響，但相信其營業與否對旅客影響不大，又指對旅客而言，來港更多原因是到主題樂園遊玩、看演唱會等。