明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判

【明報專訊】43歲男子在學校附近張貼載有前女友及其女兒個人資料的海報，指對方欠債不還，又身穿印有相同內容的上衣乘搭港鐵。被告昨於西九龍裁判法院承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。辯方求情稱，被告與前女友有婚外情，又懷疑對方另結新歡，前女友更說「你咁蠢先至畀錢我」。裁判官批評被告行為牽涉到與事件無關的兒童，決定將判刑押後至9月3日，以索取被告的社會服務令報告，下令將被告還押。

官索社服令報告 稱可能判監

辯方求情稱，被告胡巍（43歲，地盤工人）2018年從內地來港定居，以照顧年老母親，但他也需照顧居於內地的妻子及兩名子女，為家中經濟支柱。案發時被告感覺遭X欺騙，加上被告受疾病影響，引發情緒問題後才犯案。

女友女兒資料同遭披露

官斥牽涉無辜兒童

署理主任裁判官鄭念慈指控罪相當嚴重，法庭理解被告感覺受騙，但不認同被告用這種方式來處理問題。鄭官說，即使被告真的遭X欺騙，法庭也不明白「關個女（Y）咩事」，因此須考慮事件對Y造成什麼傷害。鄭官稱，被告行為的殺傷力不下於在社交媒體公布他人資料的行為，有可能被判監禁。

控方案情指女事主X育有7歲的女兒Y，X於2020年10月認識被告，並於2021年開始與被告交往，一年後分手但仍有聯絡。被告於去年4至5月期間借錢予X，後來於同年11月要求X還款7000元，但X拒絕。

去年12月至今年1月上旬，有人先後3次在Y就讀學校附近及上水一個屋苑張貼多張載有X及Y個人資料的海報，指X欠債不還。該些個人資料包括X的中文姓名及照片，以及Y的中文姓名、就讀的學校名稱及班級；X收到消息後到場移除海報。今年1月16日被告向X傳送信息，X從中得知，被告身穿印有上述海報內容的上衣乘搭港鐵，並在食肆用餐。X最終報警。被告被捕後在警誡下說「佢借我錢唔還，所以我先咁做」。

【案件編號：WKCC 2708/25】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 未獲資料當事人同意下披露其個人資料

上 / 下一篇新聞

學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
分判商追精進系公司430萬尾數
分判商追精進系公司430萬尾數
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化