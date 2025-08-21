上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判

官索社服令報告 稱可能判監

辯方求情稱，被告胡巍（43歲，地盤工人）2018年從內地來港定居，以照顧年老母親，但他也需照顧居於內地的妻子及兩名子女，為家中經濟支柱。案發時被告感覺遭X欺騙，加上被告受疾病影響，引發情緒問題後才犯案。

女友女兒資料同遭披露

官斥牽涉無辜兒童

署理主任裁判官鄭念慈指控罪相當嚴重，法庭理解被告感覺受騙，但不認同被告用這種方式來處理問題。鄭官說，即使被告真的遭X欺騙，法庭也不明白「關個女（Y）咩事」，因此須考慮事件對Y造成什麼傷害。鄭官稱，被告行為的殺傷力不下於在社交媒體公布他人資料的行為，有可能被判監禁。

控方案情指女事主X育有7歲的女兒Y，X於2020年10月認識被告，並於2021年開始與被告交往，一年後分手但仍有聯絡。被告於去年4至5月期間借錢予X，後來於同年11月要求X還款7000元，但X拒絕。

去年12月至今年1月上旬，有人先後3次在Y就讀學校附近及上水一個屋苑張貼多張載有X及Y個人資料的海報，指X欠債不還。該些個人資料包括X的中文姓名及照片，以及Y的中文姓名、就讀的學校名稱及班級；X收到消息後到場移除海報。今年1月16日被告向X傳送信息，X從中得知，被告身穿印有上述海報內容的上衣乘搭港鐵，並在食肆用餐。X最終報警。被告被捕後在警誡下說「佢借我錢唔還，所以我先咁做」。

【案件編號：WKCC 2708/25】