明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹

【明報專訊】西醫蔡淑梅被指以「疫苗恐懼症」為由濫發「免針紙」，與丈夫被控不誠實取用電腦及洗黑錢等24罪，案件昨在區域法院續審，由控方續盤問首被告蔡淑梅。庭上顯示用醫健通系統發免針紙的過程，控方質疑蔡以不足45秒的短時間發出免針紙、輸入的醫學原因有錯漏，指出其斷症態度不嚴謹，惟蔡不同意。

控方高級檢察官吳加悅昨質疑蔡淑梅說自己不諳電腦，為何在緊逼時間「亂發」免針紙；蔡不同意，並稱有做足系統要求，而工序「好濕碎，我做嘢真係好快」。控方再指有紀錄顯示蔡連發兩張免針紙的時間只差17秒，蔡指該病人屬覆診，二人已認識，故可加快過程，但因環境不同，不能在庭上示範。

輸入理由有錯漏 蔡：鬼掩眼

控方又指根據醫健通紀錄，蔡發出1.4萬張免針紙中，有148張拼錯醫學理由「vaccine phobia」（疫苗恐懼），亦有只寫「vac」，質疑蔡態度不嚴謹。蔡反駁稱，她輸入時「太快脆」，有核對內容但「鬼掩眼」，寫法不準確、非錯誤。至於只輸入「vac exemption」（疫苗豁免），蔡表示乃經臨牀評估的醫學原因，已表達病人身體情况。

稱不鼓勵亦不阻止病人打針

控方亦質疑案發時蔡對新冠疫苗的態度；蔡表示，對新冠疫苗成效有「懷疑」，不鼓勵、亦不阻止病人注射；她在庭上表示，她本身亦無注射新冠疫苗，因對自身免疫力有信心。

控方引述蔡提到，有病人因要出席宴會獲蔡發免針紙；蔡稱不止為便利病人，該些病人已「驚咗好耐」，不能出席會造成心理、精神困擾，她需發出時限短的免針紙，即時幫病人紓壓。她又認為不論有沒有注射疫苗，市民在多人場合傳染他人的風險「一樣」，加上當時全港多數人已注射疫苗，不認為發免針紙會提高他人染疫的風險。案件未完，控方今續盤問蔡淑梅。

【案件編號：DCCC 228/24】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 不誠實取用電腦罪 免針紙 新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
分判商追精進系公司430萬尾數
分判商追精進系公司430萬尾數
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化