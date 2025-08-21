45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹

控方高級檢察官吳加悅昨質疑蔡淑梅說自己不諳電腦，為何在緊逼時間「亂發」免針紙；蔡不同意，並稱有做足系統要求，而工序「好濕碎，我做嘢真係好快」。控方再指有紀錄顯示蔡連發兩張免針紙的時間只差17秒，蔡指該病人屬覆診，二人已認識，故可加快過程，但因環境不同，不能在庭上示範。

輸入理由有錯漏 蔡：鬼掩眼

控方又指根據醫健通紀錄，蔡發出1.4萬張免針紙中，有148張拼錯醫學理由「vaccine phobia」（疫苗恐懼），亦有只寫「vac」，質疑蔡態度不嚴謹。蔡反駁稱，她輸入時「太快脆」，有核對內容但「鬼掩眼」，寫法不準確、非錯誤。至於只輸入「vac exemption」（疫苗豁免），蔡表示乃經臨牀評估的醫學原因，已表達病人身體情况。

稱不鼓勵亦不阻止病人打針

控方亦質疑案發時蔡對新冠疫苗的態度；蔡表示，對新冠疫苗成效有「懷疑」，不鼓勵、亦不阻止病人注射；她在庭上表示，她本身亦無注射新冠疫苗，因對自身免疫力有信心。

控方引述蔡提到，有病人因要出席宴會獲蔡發免針紙；蔡稱不止為便利病人，該些病人已「驚咗好耐」，不能出席會造成心理、精神困擾，她需發出時限短的免針紙，即時幫病人紓壓。她又認為不論有沒有注射疫苗，市民在多人場合傳染他人的風險「一樣」，加上當時全港多數人已注射疫苗，不認為發免針紙會提高他人染疫的風險。案件未完，控方今續盤問蔡淑梅。

【案件編號：DCCC 228/24】