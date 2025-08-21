明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行

【明報專訊】香港國際機場大灣區首座高端候機樓昨於深圳前海正式啟用，設休息區、提供自助值機、航班查詢、跨境商務車等一站式配套服務，未來更計劃引入行李託運等前置服務，讓旅客在市區即可完成登機手續，實現「一站式」出行。有跨境服務營運商同時推出專屬轎車接送服務，配合高端旅客需要，建立更多元化跨境交通網絡。

專屬轎車接送 迎合高端客

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙於開幕儀式上稱，候機樓不止是普通物理空間，更是本港航空服務鏈延伸，體現大灣區互聯互通新高度。她表示，這除了是機管局在大灣區設立第31個異地候機服務點外，更是首個定位於「高端化、標準化、一體化」的項目。旅客能在候機室提前辦理登機手續、使用專屬接駁交通工具及快速通道服務，以更便捷方式無縫銜接至世界各地。

張李佳蕙亦稱，自香港國際機場第三跑道全面投入服務後，機場未來每年客運吞吐量將突破1.2億人次，貨運量則可達1000萬公噸，故將持續鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。同時，機場正推動由傳統航空樞紐轉至「多元化生態平台」，未來將結合商務、會展和文化功能，令大灣區進一步走向全球。

她也提到近年機管局積極引入自動駕駛、智慧調度系統及數字化平台，以提升運行效率與可靠性，而去年更與珠海機場深度合作，將服務範圍拓至內地，形成更廣的航空服務網絡，強調候機室是大灣區「一小時航空服務圈」的重要一環。

張李佳蕙預計未來3年，機管局將在廣州、佛山、珠海、中山等關鍵城市推行類似項目，並逐步引入人臉識別、智慧交通接駁等創新服務，進一步打造頂尖航空服務站。

冠忠提供點對點專車

候機樓配套服務亦獲跨境服務營運商的支持。冠忠巴士集團行政總裁黃焯安透露，集團將提供前海候機室前往香港國際機場的點對點專車服務，每日營運時間為早上8時至晚上8時，每人單程收費為180港元或160元人民幣，車程45分鐘至1小時，旅客由登車至登機全程共約3小時。黃同時指出，未來計劃與政府部門合作，推行市區直掛行李服務，讓旅客在候機室辦理登機手續後，行李可直接送達香港機場，持續提升跨境出行體驗。

上 / 下一篇新聞

學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
分判商追精進系公司430萬尾數
分判商追精進系公司430萬尾數
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化