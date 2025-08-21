港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行

專屬轎車接送 迎合高端客

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙於開幕儀式上稱，候機樓不止是普通物理空間，更是本港航空服務鏈延伸，體現大灣區互聯互通新高度。她表示，這除了是機管局在大灣區設立第31個異地候機服務點外，更是首個定位於「高端化、標準化、一體化」的項目。旅客能在候機室提前辦理登機手續、使用專屬接駁交通工具及快速通道服務，以更便捷方式無縫銜接至世界各地。

張李佳蕙亦稱，自香港國際機場第三跑道全面投入服務後，機場未來每年客運吞吐量將突破1.2億人次，貨運量則可達1000萬公噸，故將持續鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。同時，機場正推動由傳統航空樞紐轉至「多元化生態平台」，未來將結合商務、會展和文化功能，令大灣區進一步走向全球。

她也提到近年機管局積極引入自動駕駛、智慧調度系統及數字化平台，以提升運行效率與可靠性，而去年更與珠海機場深度合作，將服務範圍拓至內地，形成更廣的航空服務網絡，強調候機室是大灣區「一小時航空服務圈」的重要一環。

張李佳蕙預計未來3年，機管局將在廣州、佛山、珠海、中山等關鍵城市推行類似項目，並逐步引入人臉識別、智慧交通接駁等創新服務，進一步打造頂尖航空服務站。

冠忠提供點對點專車

候機樓配套服務亦獲跨境服務營運商的支持。冠忠巴士集團行政總裁黃焯安透露，集團將提供前海候機室前往香港國際機場的點對點專車服務，每日營運時間為早上8時至晚上8時，每人單程收費為180港元或160元人民幣，車程45分鐘至1小時，旅客由登車至登機全程共約3小時。黃同時指出，未來計劃與政府部門合作，推行市區直掛行李服務，讓旅客在候機室辦理登機手續後，行李可直接送達香港機場，持續提升跨境出行體驗。