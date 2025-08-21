「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍

明報記者 方寧 杭州報道

港生較開放 內地生保守

杭州創業發展促進會秘書長、浙江大學學生創業發展中心副主任張加林向本報表示，香港人力資源成本較高，會令創業成本增加，若學生從事金融或出國求職，也可輕鬆賺取一二百萬年薪，比起創業風險低許多；相比之下，浙江的大學畢業生10年內，要想憑內地工資水平達到「年薪百萬」極難，此時創業反而成為選項。此外，她指本港作為國際金融中心，本身以金融產業為主或許也是兩地差異的重要原因。

談及兩地學生差異，張加林指出，她接觸不少香港學生，認為香港學生其實心態更開放活躍，舉例在交流活動中更主動社交，並對不同問題有獨特理解，相較之下內地學生反而顯得保守。

除客觀成本導致的科創氛圍差異，張加林指出，內地高校的課程設計，有助營造科創氛圍。她以浙江大學為例，學校開設了168門創新創業類課程，三分一的大一新生會在必修課外選修創新創業課程，超過八成的本科生會開展各種形式創新實踐，因此被譽為「全國創業率最高的高校」，強調一定對大學生創業有幫助。

內地高校課程締科創氛圍

張加林續稱，高校創新也源於學校主動利用校友資源，她指浙江不少高校會主動聯絡校友企業，透過校友企業的產業鏈測試在校生的創新成果，加速成果轉化。另外，她指浙大創立的「時代強鷹」俱樂部，還會邀請成功企業家作為導師到校帶新人，以提升創業成功率，又指創業失敗的學生亦有機會直接到導師公司就職。

張加林指出，杭州政府亦為創業者提供政策支持，舉例畢業5年內或在校創業的學生通過資格審查後，可申請5萬到20萬元人民幣的無償資助，優秀項目可採取綜合評審的辦法，給予最高50萬元的資助；且大學生進駐創業園區，最高可享3年房租減免。她又說，杭州創業氛圍深受阿里巴巴等電商的影響，為當地年輕人提供了獨特的線上、線下交互體驗，也使創業的支付、購物和交易等方面更便利。