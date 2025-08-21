明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸。法官陳仲衡昨在高院第四天引導陪審團，總結多名監視警員及拘捕警員的證供，他們在調查期間沒有對首被告何卓為及次被告李嘉濱作威迫利誘，亦沒有干擾證物。何卓為在警署內自願交出手機的密碼，並先後5次錄影會面；李嘉濱被押返住所時，他自行輸入門鎖密碼，警員得以入屋並搜出思疑爆炸品。

首被告自願交出手機密碼

法官陳仲衡向陪審團指出，根據多名監視警員及拘捕警員的證供，首被告何卓為於2020年3月7日晚上，在青衣港鐵站內遭監視警員截停。拘捕警員將何卓為帶返青衣警署，何沒有向值日官作投訴。雖然何卓為報稱胸口不適，但當救護車到場後，何選擇不接受治療。警方先後為何卓為進行5次錄影會面，過程中沒有威迫利誘，何卓為亦自願向警方交出手機密碼。

次被告警誡下稱受指使放彈

就次被告李嘉濱，他於3月7日在旺角被監視警員截停及拘捕，李在警誡下稱「明愛炸彈係『五飛』叫我放，因為佢用我條命嚟威脅我」。李嘉濱被帶返旺角警署，警員有注意到李的左頸有傷痕，但李沒有向值日官作投訴。李嘉濱起初報稱他居於西營盤梅芳街1A室，到場警員向其他住戶取得業主聯絡方式後入屋搜查，後來李嘉濱改口稱其實他居於梅芳街2C室。

陳官續稱，警方以誤導警務人員罪為由拘捕李嘉濱，其後警方將李押往梅芳街2C室搜屋。

李嘉濱先輸入他在錄影會面中報稱的門鎖密碼，惟顯示密碼錯誤，李輸入另一組密碼後，警方才能進入單位，並搜出懷疑爆炸品，包括裝有黃色粉末的玻璃樽及水喉管炸彈，過程中沒有干擾證物。李嘉濱在警署內共進行10次錄影會面，過程中警員沒有威迫利誘，李自願向警員提供手機密碼。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

上 / 下一篇新聞

學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
分判商追精進系公司430萬尾數
分判商追精進系公司430萬尾數
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化