明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令

【明報專訊】黃大仙慈正邨2021年發生倫常命案，一名精神分裂50歲女保安用切肉叉刺向24歲女兒腹部。救護員到場，看見女保安坐在女兒身上，說「佢今日一定要死」，女兒送院傷重不治。女保安早前獲控方接納「減責神志失常」為由，承認一項誤殺罪。辯方力陳應該判處被告監禁，惟法官指最新精神科報告顯示，被告的病識感低、對病情控制弱且有暴力傾向，最終接納醫生建議，判處被告接受無限期醫院令。

報告指被告病識感低 有病發風險

被告楊樂英（現50歲）聞判後大叫「個個都恰我」並雙腿癱軟，需由女懲教人員帶返臨時囚室。控罪指被告於2021年12月7日誤殺事主陳連琴。

法官郭啟安判刑稱，被告生於內地，她1997年誕下事主，翌年誕下幼子，兩子女同母異父。被告與兒子的生父結婚後，與兩名子女先後取得居港權，後與丈夫離婚。被告2018年起任職保安，與上司發展戀人關係。案發時被告認為上司與事主發生性關係。

求情稱感愧疚心碎

郭官引述辯方的求情，提及被告感到愧疚，餘生會為事主喪命而感覺心碎，被告亦認為她接受有規律治療後，病情已得到改善。辯方冀法庭判處監禁，指被告自2021年起還押，本案司法程序出現長時間延誤。

惟郭官指法庭早前為被告索取兩份最新精神科報告，決定是否適合判醫院令。綜合兩份精神科報告，醫生認為被告雖然自覺有能力重投社會，但是被告的病識感低，導致她對病情控制弱及反覆病發，被告仍處於事主奪去她情人的幻覺中。郭官指出，報告顯示被告的精神狀況需要接受長期監管，故判無限期醫院令。

案情指2021年12月6日凌晨約3時，鄰居聽到有女子大叫救命及走開，另一女子大叫「賤人」。另一鄰居聽到求救開門，發現裸體的事主身處走廊，並要求她報警，走廊有一灘血，其後持刀的被告從住所步出，鄰居受驚關門報警。

警方到場拘捕被告，被告語無倫次，並稱同事已與事主在一起，「佢想害死我個仔，有人詐騙呃晒我啲錢」。事主入院後被發現長約30厘米的切肉叉幾乎全插入腹部，翌日不治。驗屍報告顯示，事主死因是腹部刺傷，以及主動脈及下腔靜脈失血、腸缺血。

【案件編號：HCA 1530/25】

相關字詞﹕高等法院 醫院令 誤殺罪 減責神志失常 倫常命案

上 / 下一篇新聞

學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
分判商追精進系公司430萬尾數
分判商追精進系公司430萬尾數
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化