明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生

【明報專訊】「堅毅不屈，香港第一！」香港無家者世界盃代表隊經歷5個多月集訓，今晚出發前往挪威出戰無家者世界盃，當中不乏藉足球扭轉人生的故事。其中隊長藉着足球遠離賭博，立志未來成立球隊，幫助更多人戒賭；也有年輕隊員昔日因販毒入獄，錯失成為職業球員的機會，藉今次代表香港出戰一圓童年夢想。今年代表隊鬥志高昂，希望為港爭取頭20的排名及小組冠軍。

明報記者 江麗盈

42歲、巴基斯坦裔的Habib Akeel Amjid（阿堅）是今屆代表隊隊長，以往一直在維園踢足球。他說球場旁不時有人聚賭、吸食大麻，三四年前他開始參與，試過一晚輸4萬元，仍要借錢繼續賭，也曾因輸掉所有收入及積蓄，無法面對家人，短暫露宿維園。

為赴挪威參賽 毅然辭職

阿堅稱有朋友持續勸他，又鼓勵他參加無家者世界盃選拔，隨着入選及集訓，他離開舊圈子，沒再賭博，更成為代表隊隊長，「踢足球可以改變很多事」。

賽事本月23至30日上演，有來自48個國家或地區的40隊男子代表隊，以及23隊女子代表隊參與。今次到挪威奧斯陸參賽，前後要請10日假，阿堅說請假有困難，毅然選擇辭職，「踢足球比工作重要」。他未有如實告知家人，惟相信回港後總會覓得工作。

阿堅亦正在接受培訓，考取教練牌，周末在社區教小朋友踢足球。他期待未來成立足球隊，幫助仍在維園聚賭、吸食大麻的朋友，「我想拉他們出來，逐個拉出來」。

後悔販毒 錯過職業球員生涯

代表隊球員俞振東（阿狗）今年24歲，自12歲踢足球，在大球會踢過青年軍、預備組，曾有機會簽約做職業球員，但18歲時因販毒入獄，2022年始獲釋。他說同期隊友很多已代表香港出賽，為自己以往不珍惜足球深感後悔，「我年輕時覺得我出去販毒賺錢，用不着踢足球」。

他說年幼時曾夢想代表香港踢世界盃，今次隨香港代表隊出戰無家者世界盃是圓夢。入獄經歷也令他學會珍惜家人，上月舉行授旗禮，多名家人出席，大家為他有機會圓夢感到高興。

今屆8人代表隊平均年齡40多歲，最年長的50歲，阿狗是較年輕的球員，也有較豐富足球經驗。他稱最初入隊會因為其他球員表現未如理想感煩躁，但隨着領隊及助教開導，他慢慢改變心態，學習利用自身能力幫助隊友進步。

問到今屆目標，阿狗說集訓雖然辛苦，但大家都樂在其中，又對團隊甚有信心，希望能為香港爭取頭20名，並在小組奪冠。阿堅說團隊很齊心、有鬥志，奪冠是共同目標。

43歲的領隊朱富榮是2008年代表隊球員，曾因毒品入獄，為參與無家者世界盃辭職。他說當年20多歲隨隊到澳洲參賽令他開眼界、人生因而改變，賽後他不時回想過程，由最初執著輸贏，慢慢察覺沿途很多人幫忙，開始想回饋他人，所以近年在代表隊做助教，今年首次做領隊。

朱富榮提到，曾在無家者世界盃見過有球隊落敗仍會與勝出球隊慶祝，感到既奇怪又吸引，「贏輸也好，大家不會太計較戰果」。比起輸贏，他更期望球員在當地盡力作賽，有所得着，回港後回饋他人。

相關字詞﹕更生 賭博 販毒 足球 無家者世界盃 無家者

上 / 下一篇新聞

學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
學校通報虐兒 分「嚴重」「其他」雙軌 「嚴重」列強制「其他」循舊法 校長：好像更複雜
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
房協漁映樓入伙 漁光村重建戶喜續鄰里情
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
千人追思孔美琪 女：母身教追夢
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
球隊組織者冀港主辦無家者世盃 喚社會關注邊緣社群
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
幻想女兒變情敵行兇 精神病婦誤殺判醫院令
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
港大：盤尼西林過敏誤判致手術感染增
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
反恐二案續引導陪審 官總結警員證供稱沒威迫利誘
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
疑電器短路 村屋失火貓死兩傷
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
「港高薪可揀金融 內地人掘金靠創業」 浙大創業中心：創業誘因大 造就杭州六小龍
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港生觀摩機械狗演示 燃起製作興趣
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
港機場前海候機樓啟用 實現一站式出行
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
45秒內發免針紙 蔡淑梅否認不嚴謹
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
上衣印前女友資料搭港鐵 男子認泄私隱候判
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
大富豪重開兩月「休業」 總裁：不排除內地大股東擬撤資
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
日本腦炎6年來首宗 住沙田患者曾訪菲
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
涉趁風雨爆竊黃大仙3店 無業漢落網
分判商追精進系公司430萬尾數
分判商追精進系公司430萬尾數
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】將軍澳年內雨量2397毫米 全國第一
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】輕鐵下月落實「貓狗同行」 長者報九巴「寵物巴士團」半價
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】反駁唔環保 啟德體育園：措施隨處可見
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】嗇色園推「軟餐佛跳牆」 8月壽星長者先品嘗
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】政府設抗戰勝利網頁 序言：中共發揮中流砥柱作用
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化
【Emily】香港英國教授揭「螺旋圖」星雲130年演化