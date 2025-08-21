曾輸身家入獄 今重拾夢想 港隊員遠離賭毒 「世盃」扭轉人生

明報記者 江麗盈

42歲、巴基斯坦裔的Habib Akeel Amjid（阿堅）是今屆代表隊隊長，以往一直在維園踢足球。他說球場旁不時有人聚賭、吸食大麻，三四年前他開始參與，試過一晚輸4萬元，仍要借錢繼續賭，也曾因輸掉所有收入及積蓄，無法面對家人，短暫露宿維園。

為赴挪威參賽 毅然辭職

阿堅稱有朋友持續勸他，又鼓勵他參加無家者世界盃選拔，隨着入選及集訓，他離開舊圈子，沒再賭博，更成為代表隊隊長，「踢足球可以改變很多事」。

賽事本月23至30日上演，有來自48個國家或地區的40隊男子代表隊，以及23隊女子代表隊參與。今次到挪威奧斯陸參賽，前後要請10日假，阿堅說請假有困難，毅然選擇辭職，「踢足球比工作重要」。他未有如實告知家人，惟相信回港後總會覓得工作。

阿堅亦正在接受培訓，考取教練牌，周末在社區教小朋友踢足球。他期待未來成立足球隊，幫助仍在維園聚賭、吸食大麻的朋友，「我想拉他們出來，逐個拉出來」。

後悔販毒 錯過職業球員生涯

代表隊球員俞振東（阿狗）今年24歲，自12歲踢足球，在大球會踢過青年軍、預備組，曾有機會簽約做職業球員，但18歲時因販毒入獄，2022年始獲釋。他說同期隊友很多已代表香港出賽，為自己以往不珍惜足球深感後悔，「我年輕時覺得我出去販毒賺錢，用不着踢足球」。

他說年幼時曾夢想代表香港踢世界盃，今次隨香港代表隊出戰無家者世界盃是圓夢。入獄經歷也令他學會珍惜家人，上月舉行授旗禮，多名家人出席，大家為他有機會圓夢感到高興。

今屆8人代表隊平均年齡40多歲，最年長的50歲，阿狗是較年輕的球員，也有較豐富足球經驗。他稱最初入隊會因為其他球員表現未如理想感煩躁，但隨着領隊及助教開導，他慢慢改變心態，學習利用自身能力幫助隊友進步。

問到今屆目標，阿狗說集訓雖然辛苦，但大家都樂在其中，又對團隊甚有信心，希望能為香港爭取頭20名，並在小組奪冠。阿堅說團隊很齊心、有鬥志，奪冠是共同目標。

43歲的領隊朱富榮是2008年代表隊球員，曾因毒品入獄，為參與無家者世界盃辭職。他說當年20多歲隨隊到澳洲參賽令他開眼界、人生因而改變，賽後他不時回想過程，由最初執著輸贏，慢慢察覺沿途很多人幫忙，開始想回饋他人，所以近年在代表隊做助教，今年首次做領隊。

朱富榮提到，曾在無家者世界盃見過有球隊落敗仍會與勝出球隊慶祝，感到既奇怪又吸引，「贏輸也好，大家不會太計較戰果」。比起輸贏，他更期望球員在當地盡力作賽，有所得着，回港後回饋他人。