辯方稱施壓政府向非罪行 官：藉邪惡方式便錯

【明報專訊】就控方指控黎智英串謀下屬透過《蘋果日報》發布161則煽動刊物，其中31則涉勾結，辯方昨陳辭稱，涉案刊物不乏純粹報道，並提到兩罪控罪時段分別橫跨800多天和300多天，即平均每5日發布少於一篇被指煽動的文章、每11日刊登不足一篇被指勾結的文章，反映控方未能毫無合理疑點證明《蘋果》是犯法平台。法官稱「我們不是玩數學遊戲」，列舉數字沒有意思，法庭毋須裁定全部文章犯法。

辯方資深大律師彭耀鴻陳辭指出，支持人權、支持言論自由、反對警暴、關注可能影響港人生活的立法事宜沒有錯，透過內部反映或外部施壓說服政府改變施政，過往從非罪行，控方貶低這些概念。法官杜麗冰聞言打斷稱，不愛政府不是錯，「無人要你愛所有人」，但透過「邪惡」（nefarious）方式表達便有錯。法官李運騰亦稱，審訊重點在被告表達意見的方式是否煽動，以及有否參與尋求封鎖、制裁或敵對行動的串謀協議。

其中3篇屬報道 官：毋須全部裁犯法

辯方認為，控方依賴涉案161則刊物舉證未能達至毫無合理疑點，並舉其中3例，包括《蘋果》2019年4月22日發布的〈4.28 反惡法 民陣號召上街抗送中例 阻中共越港人紅線〉、2020年7月16日的〈「自由被剝奪 跟大陸無異」 特朗普撤港特殊地位〉及2021年6月24日的〈港人雨中痛別 「我哋撐蘋果」〉，認為3文均報道事實。李官稱，並非所有刊物均有同等嚴重，有些文章「更激烈」，質疑如何協助辯方？辯方稱，希望法庭套用舉證原則時會仔細考慮案中證據。

涉煽文章5天無一篇 官：非玩數學遊戲

辯方提到若從數字計算，煽動罪控罪時段橫跨800多天，勾結罪則橫跨300多天，即被告每5日發布少於一篇被指煽動文章、每11日刊登不足一篇被指勾結的文章。杜官指出，「我們不是玩數學遊戲」，法庭為何要考慮有關數字，又稱法庭毋須裁定所有文章犯法。李官亦說，刊物以外，案中涉及以千計WhatsApp信息、逾400則Twitter帖文，亦有其他證據如飯盒會、從犯證人供辭等。

（黎智英案）

