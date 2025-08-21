明報新聞網
港聞

港聞二

控方：黎智英歌頌暴力 證供誤導不可信 斥藉《蘋果》尋外部勢力罰港叛國

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨續在西九龍法院（暫代高等法院）結案陳辭。控方指出，黎供稱《蘋果》價值觀與港人一致，惟黎亦確認《蘋果》反共及持「黃營」觀點，黎更曾歌頌暴力和烈士精神，形容黎的供辭誤導、不可信和不可靠。控方又說，黎利用《蘋果》為平台，尋求外部勢力懲罰內地及香港，批評他背叛國家安全和國家利益。

律政司副刑事檢控專員周天行昨就黎智英證供「謬誤」之處，以及牽涉「攬炒巴」劉祖廸和從犯證人陳梓華等人的勾結罪陳辭後，結束兩日半的陳辭，之後辯方開始陳辭（見另稿）。針對黎的供辭，周透露，控方在書面陳辭列舉逾20項例子，反映黎供辭不可信和不可靠，並在庭上舉出部分事例。

周天行指出，黎智英曾說《蘋果》價值觀與港人一致，故他毋須下達編採指示；惟黎作供亦承認，他本人和《蘋果》都反共，又確認《蘋果》是持「黃營」觀點的「反對派」報紙。周力陳《蘋果》價值觀「與港人無關」，斥黎供辭「完全是誤導」。周分析上述證供時另提及，黎利用《蘋果》作為平台向外部勢力尋求懲罰措施，批評黎背叛國家安全和國家利益。

指黎稱國安法下變慎 實續勾結外國

另一例子跟《港區國安法》後黎智英的違法意圖有關。周天行說，黎曾強調國安法實施後變得更謹慎，惟證供顯示，黎在法例頒布後繼續勾結外國政治人物並提及制裁，又無嘗試將個人訪談節目Live Chat with Jimmy Lai下架。法官李素蘭關注，黎不把Live Chat下架是否反映他意圖繼續自己的行為？周稱可反映他想繼續，控方同時希望透過此例「攻擊」黎供辭可信度。

就黎智英對2020年民主派初選的說法，周天行提到，黎曾稱「無為意」初選，但庭上展示信息提及黎曾跟「徒弟」李兆富和泛民討論初選投票系統，顯示黎積極參與初選事宜。周形容，黎「無為意」初選的說法被他的行為和涉案信息反駁，最終黎亦在盤問下承認注意初選。

原稱「無為意」初選 盤問下認注意

此外，周天行指出，2020年7月，英國保守黨成員裴倫德向黎智英發送一則Twitter帖文連結，該帖文提及英國保守黨前黨魁施志安呼籲以《馬格尼茨基法案》制裁時任特首林鄭月娥，而時任英國外相藍韜文不排除該可能。周提到，黎其後向裴倫德發信息稱「現在並非不可能」，表達制裁林鄭並非不可能發生的意思，惟黎庭上辯稱只是透過上述信息講述個人情况，斥黎在庭上撒謊。

籲陳梓華「鬥到最後」 堅持實行協議

周天行亦就牽涉陳梓華和劉祖廸等人的勾結罪陳辭，稱黎智英曾對陳說「一旦出來參加抗爭，爭取自由，就準備好戰鬥到最後」，黎的Twitter亦曾向參與國際游說的劉祖廸致敬。周形容，黎堅持不懈實行上述控罪的協議，在國安法風險下致力推動制裁、封鎖及敵對行動。周總結謂，控方舉證達至毫無合理疑點的標準，邀請法庭裁定被告有罪。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕結案陳辭 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

