港聞

港聞二

原得直發還重審 醫生非禮女護再罪成囚6周

【明報專訊】醫生關國安涉5年前撫摸21歲女護士胸部判囚5個月，早前上訴得直，案件發還九龍城裁判法院重審，被告昨被裁定一項非禮罪成，判囚6周。審訊時辯方稱事主想被告成為她的「Sugar Daddy（甜心爹哋）」，裁判官裁決稱，事主拒絕被告索吻，認為辯方說法不合理，被告沒任何理由真誠相信事主同意被他撫摸。

被告關國安（65歲，醫生）否認兩項非禮罪名，審訊時被裁定其中一項控罪表證不成立，另一項控罪昨裁定罪成。罪成的控罪稱，他2020年3月14日在一輛停泊尖沙嘴海運大廈停車場的私家車內猥褻侵犯女子X。

辯稱事主覓Sugar Daddy

官：應不拒吻

事主X於審訊時供稱，案發時與被告前往午膳，其後返回被告車上。被告俯身進車內，並從她的裙底向上伸手，以「打圈」方式撫摸她的左胸，其間被告說「我失控，我失控，我控制唔到」。

裁判官裁決稱，若X真的想被告成為其甜心爹哋，X就不會拒絕被告索吻，身為家中經濟支柱的她更不會在案發後決定不再為被告工作。加上沒證據顯示X想與被告有進一步關係，她也沒動機誣陷被告，辯方說法不成立。

對於辯方爭議X對自己有否扣上安全帶一事說法有矛盾，質疑被告沒法由裙底伸手非禮X。裁判官表示，被告已在警誡下承認伸手進裙底摸X腰部，可見X有否扣安全帶已不再重要，裁定被告罪成。

辯方求情稱，被告生於柬埔寨，經歷戰亂後成為難民，輾轉移居澳洲，後來成為醫生，「有一段令人記住嘅奮鬥史」。裁判官以7周為量刑起點，考慮到被告須面對紀律聆訊，將刑期減至監禁6周，批准被告以10萬元保釋等候上訴。

【案件編號：KCCC 790/24】

