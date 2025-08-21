沒按指示尋據 大狀停牌3月 未能發現關鍵證據致判囚 客另聘團隊上訴得直

根據審裁組文件，鄭明斌2017年為販毒案女被告詹曉儀抗辯，詹原審罪成囚11年9個月，上訴後脫罪（見表）。詹曾向團隊提交書面指示，稱為掙快錢替網民運送象牙粉，事後始知是氯胺酮。她被捕後刪去WhatsApp信息，冀復原對話以證清白。控方審訊前向辯方披露一份法證專家報告，復原了詹與網友的對話，但無納入陪審團文件冊。因辯方團隊失職，詹不知道信息已復原。

裁嚴重偏離標準 須付65%訟費

詹曉儀以原審大狀極不稱職為由上訴，上訴庭明言辯方無審視法證報告，亦無找專家驗手機，對客戶的重要指示坐視不理（sit back and do nothing），上訴得直。詹投訴鄭明斌專業失當，審裁組認為鄭不知手機信息可否復原，不具備特定知識，即使客戶多番要求，鄭和事務律師無採取任何行動；若鄭嘗試索取辯方專家意見，自會發現法證報告和用來抗辯。審裁組稱，詹面對的控罪嚴重，鄭無按指示尋找有利證據亦無索取專家意見，嚴重偏離法律從業員標準，裁定其中一項投訴成立。

鄭明斌助陸振中襲擊案辯護

餘下投訴涉及漏看控方證據，審裁組稱律師團隊無向鄭明斌提交補充證據包括法證報告，鄭不可能預見指示律師的疏忽。審裁組認為案件情况不尋常，鄭的角色無嚴重偏離標準，駁回該投訴。鄭一方求情稱，鄭曾任區院暫委法官，熱中服務公眾。審裁組認為事件性質嚴重，下令鄭停牌3個月，須支付65%訟費。

翻查資料，鄭明斌曾接辦不少公眾關注的案件，包括代表警司陸振中辯護襲擊下屬案，以及2016年於梁天琦旺角暴動案擔任外聘主控官。