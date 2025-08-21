活在灣區：網上搶全運門票 到灣區各市追星

明報記者 龍彩霞

熱門項目門票通常都會較熱搶，今屆是粵、港、澳三地共同採用「一個平台、三地購票」的做法。香港市民註冊時可使用香港身分證或回鄉證登記。內地、澳門和香港市民可透過平台購買廣東、香港和澳門三個賽區不同賽事的門票。香港賽區共有11個售票項目，8月28日將率先推出第一批共四個香港賽區賽事的門票公開發售，包括沙灘排球、男子手球、籃球（男子22歲以下組）及七人制橄欖球，澳門及廣東開賣項目包括足球、籃球、體操、射擊等17項。香港7個售票項目場地自行車、擊劍、高爾夫球、鐵人三項、硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）將於 9月下旬和10月上旬分批推出。開售時間會依競賽安排分階段、分批釋放，依開賽時間順序上架銷售。

逾半門票100元人民幣以下

第十五屆全國運動會首次在香港、澳門及廣東三地聯合承辦，大家想投入參與今屆盛事，立即可以動手實名登記，因為賽會實行「註冊先行、一票一證、實名觀賽」的購票規則。現時大家已可以登錄十五運會官方票務網站（ticket.baygames.cn）和殘特奧會官方票務網站（ticket.baygamespara.cn），或在微信正式註冊「十五運會官方票務網站註冊」，現時完成實名註冊，提前取得賽事行程、場館導覽等觀賽資訊。

在線上官方票務網站上門票票價統一以人民幣定價，支持使用支付寶、微信、銀聯卡、數位人民幣和Visa/Mastercard卡等購票。在廣東、香港、澳門賽區線下購買賽事門票可使用當地貨幣支付票券購票。十五運會票價共9個級別，最低30元（人民幣，下同），最高800元。100元以下的低價門票佔50%以上，100元至300元價位的門票約佔30%，500元至800元的熱門賽事門票佔20%。殘特奧會票價共5個級別，最低5元，最高50元，具體票價會在銷售前公布。

熱門賽事每訂單限購3張門票

同時，熱門賽事每筆訂單限購3張門票，非熱門賽事每筆訂單限購6張門票，防止黃牛惡意控制大量門票。內地及澳門市民購買香港賽區門票時，須分別使用往來港澳通行證及澳門身分證。除官方線上票務平台外，香港賽區門票線下指定服務商為香港中旅社，門票於8月底發售後，有意入場觀看賽事人士也可到其在港島、九龍和新界的11間指定銷售點購買香港賽區賽事門票。香港賽區的電子票和紙票上會印有持票人部分姓名和部分證件號碼。持票入場時須手持電子票券或紙本門票及相關身分證明文件。香港賽區的門票將以「半日通」或「全日通」形式發售，持票人手持一張門票可觀看該場地內半日或全日舉行的多場比賽，並可自由多次進出。家長若帶滿兩歲或以上兒童參加也需購買門票。除了各場賽事外，開幕及閉幕也特別吸引觀眾眼球，今屆開幕禮將在廣州舉行，閉幕禮則在深圳舉行。

同時，為了提供彈性安排，電子票券可於賽事開始前24小時在官方線上票務平台實名轉讓一次。至於紙本門票，香港區允許從香港賽區門票指定銷售點（即香港中旅社）購買香港賽區門票的持票人在賽事開始最少7天前提出一次轉讓申請。申請轉讓時，持票人須攜帶所需文件，以及填妥好的轉讓申請表，親臨指定銷售點辦理手續。

港區門票屬半日通全日通

十五運會的競技比賽的售票項目共有34個大項，包括乒乓球、籃球、羽球、跳水等熱門項目。開閉幕式期間舉行的十五運會群眾賽事活動包括舞龍舞獅、網球、三人籃球、空手道，以及殘特奧會的跆拳道、硬地滾球、羽球、田徑等15個大項，也納入可售票項目範圍。可售門票預計超過500萬張，規模遠超往屆。三個戶外項目（即高爾夫球、鐵人三項、沙灘排球）每項劃一票檔，票價50元至200元不等。場館項目（即手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）、七人制橄欖球、場地自行車及擊劍）則分票價、對號入座，票價50元至500元不等。殘特奧香港賽區的三個售票項目全為單一票價20元。

澳門辦乒乓女排等7項目

十五運會及殘特奧會澳門賽區籌備辦公室主任潘永權介紹，澳門賽區將承辦7個比賽項目，包括備受球迷關注的乒乓球、女排，節奏明快的5人籃球以及3人籃球，同時還有空手道以及兩項殘特奧羽球賽事。粵港澳三地同樣採用限購安排，香港賽區非熱門賽事每筆訂單限購6張，皆須實名，而每張有效證件僅可用於同一場次1張比賽門票。同時為持票者留有彈性，所有賽區的電子門票在賽事開始前24小時可一次「實名轉讓」。

[活在灣區]